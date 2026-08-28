Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα. Η τραγωδία σημειώθηκε σε διαμέρισμα ημιώροφου διπλοκατοικίας στην οδό Μακεδονίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το χρονικό της εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας άμεσα κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το συμβάν έλαβε χώρα σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον ημιώροφο μιας διπλοκατοικίας, στην οδό Μακεδονίας, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Η είδηση της πυρκαγιάς έφτασε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τον περιορισμό των φλογών.

Ο συναγερμός σήμανε για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς η φωτιά είχε ξεσπάσει σε κατοικημένη περιοχή, απαιτώντας την ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων. Η τοποθεσία της διπλοκατοικίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη, οδήγησε στην άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων με στόχο την κατάσβεση και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο της πυρκαγιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονταν από τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές εργάστηκαν εντατικά για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε παρακείμενους χώρους ή άλλα τμήματα της διπλοκατοικίας.

Οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της δύσκολης επιχείρησης κατάσβεσης, εισήλθαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα, αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν. Εκεί, εντόπισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις, γεγονός που προκάλεψε άμεσα ανησυχία και επιβεβαίωσε την τραγική διάσταση του συμβάντος. Η επιχείρηση συνεχίστηκε με την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ασφάλεια της περιοχής.

Ο τραγικός εντοπισμός του θύματος

Ο εντοπισμός του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο καμένο σπίτι, επισφράγισε την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια των ενεργειών τους για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του χώρου, ήταν αυτοί που αντίκρισαν το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε θλίψη και κινητοποίησε περαιτέρω τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας. Η παρουσία του νεκρού ηλικιωμένου μέσα στο διαμέρισμα, ενώ η φωτιά μαινόταν, αποτελεί το κεντρικό και πιο οδυνηρό σημείο του συμβάντος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον τραγικό εντοπισμό του θύματος, ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Την υπόθεση ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Το κλιμάκιο αυτό έχει ως κύρια αρμοδιότητα την εις βάθος εξέταση όλων των δεδομένων και των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τον τόπο του συμβάντος, με σκοπό να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Οι ειδικοί του Ανακριτικού Κλιμακίου θα εξετάσουν προσεκτικά τον χώρο του διαμερίσματος και όλα τα ευρήματα που μπορούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά και οδήγησε στον θάνατο του ηλικιωμένου. Η διερεύνηση είναι κρίσιμη για την πλήρη αποσαφήνιση του συμβάντος και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας που έπληξε τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis