Πυροβολισμοί έξω από σούπερ μάρκετ στη Μύκονο: Σε εξέλιξη οι έρευνες

Την Παρασκευή (28/8) το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στη Μύκονο, έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού. Το συμβάν προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση και φόβο σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς και στους εργαζομένους της επιχείρησης. Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε αμέσως για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το περιστατικό και οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι πυροβολισμοί φέρεται να έλαβαν χώρα μεταξύ δύο αντρών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κανένας θανατηφόρος τραυματισμός από το συμβάν, γεγονός που αποτελεί θετικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς δεν υπήρξαν θύματα.

Η ένταση του περιστατικού ήταν τέτοια που προκάλεσε πανικό και τρόμο στους παρευρισκόμενους. Οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη και επικίνδυνη κατάσταση, ενώ και οι πελάτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή βίωσαν στιγμές αγωνίας και φόβου.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την ενημέρωση για τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος. Η άμεση παρέμβαση των αρχών ήταν καθοριστική για την έναρξη των ερευνών και την προσπάθεια εντοπισμού των εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και για την εξασφάλιση της περιοχής.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει εντατικές αναζητήσεις για την ανεύρεση υλικού από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του σούπερ μάρκετ. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στους πυροβολισμούς.

Συλλογή στοιχείων από το σημείο

Παράλληλα με την αναζήτηση οπτικού υλικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε λεπτομερή περισυλλογή στοιχείων από το σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Κάθε εύρημα θεωρείται σημαντικό για την πρόοδο των ερευνών και την ταυτοποίηση των προσώπων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Μεταξύ των στοιχείων που βρέθηκαν και περισυνελέγησαν από τους αστυνομικούς ήταν και ένα κράνος, το οποίο εντοπίστηκε πεσμένο στο έδαφος. Το συγκεκριμένο εύρημα αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς, καθώς ενδέχεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία των ερευνών και την εξιχνίαση της υπόθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: cnn.gr