Συλλήψεις μητέρας και γιου για καπνογόνο σε αγώνα της ΑΕΚ, 12 συνολικά προσαγωγές

Μητέρα και ο γιος της συνελήφθησαν στην AllWyn Arena κατά τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, επειδή ο νεαρός άναψε καπνογόνο στις κερκίδες. Η σύλληψη της μητέρας, η οποία συνόδευε τον γιο της στο γήπεδο, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Το περιστατικό αυτό ξεχώρισε στον επίσημο απολογισμό των μέτρων ασφαλείας που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία για την αναμέτρηση.

Συλλήψεις για καπνογόνο και οπαδική βία

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας μητέρας και του γιου της στην Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια της ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας. Ο νεαρός εντοπίστηκε να ανάβει καπνογόνο στις κερκίδες του γηπέδου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Η σύλληψη της μητέρας, η οποία συνόδευε τον γιο της στο γήπεδο, έγινε στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Αυτό το ασυνήθιστο περιστατικό αναφέρθηκε στον επίσημο απολογισμό των μέτρων ασφαλείας, μαζί με άλλους ελέγχους και συλλήψεις που αφορούσαν την κατοχή μαχαιριών από Βούλγαρους οπαδούς.

Δώδεκα συλλήψεις στην Αττική

Συνολικά, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, συνελήφθησαν -12- άτομα στην Αττική. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων τάξης και ασφάλειας που είχαν ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο “ALLWYN ARENA” στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα μέτρα αυτά είχαν ως στόχο την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και ναρκωτικών. Επίσης, αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, υπογραμμίζοντας την αυστηρότητα των αρχών σε θέματα ασφάλειας των αθλητικών εκδηλώσεων.

Στοχευμένοι έλεγχοι στα διόδια

Εννέα από τα συνολικά -12- άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια προελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή πριν από τον αγώνα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, στο εσωτερικό Ι.Χ.Ε. οχημάτων και ενός λεωφορείου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, οι αρχές κατέσχεσαν -4- αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες), -3- μαχαίρια, μία σιδερογροθιά, ένα μεταλλικό πολυεργαλείο και ένα αυτοσχέδιο κοκάλινο αιχμηρό αντικείμενο. Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν την έκταση των προληπτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Λεπτομέρειες των ελέγχων σε Αφίδνες και Ελευσίνα

Πιο αναλυτικά, στα διόδια Αφιδνών, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) προχώρησαν στη σύλληψη -4- αλλοδαπών. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -2- αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες), -1- μαχαίρι και -1- σιδερογροθιά, στοιχεία που ενισχύουν τις κατηγορίες περί οπλοκατοχής.

Αντίστοιχα, στα διόδια Ελευσίνας, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) συνέλαβαν -2- αλλοδαπούς. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς) και -2- μπλούζες με οπαδικό περιεχόμενο. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την προσπάθεια των αρχών να διασφαλίσουν την τάξη και την ασφάλεια πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta