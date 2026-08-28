Ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy» με νέα σειρά

Ο Μπάρι Κίογκαν, γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Saltburn», επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy». Ο ηθοποιός θα υποδυθεί ξανά τον Τζόνι ΜακΓκι σε μια νέα prequel σειρά πέντε επεισοδίων του Netflix, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Jonny Boy». Παράλληλα με τον ρόλο του, ο Κίογκαν θα αναλάβει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού για τη νέα αυτή παραγωγή.

Ο Μπάρι Κίογκαν ξανά ως Τζόνι ΜακΓκι

Ο Μπάρι Κίογκαν θα ενσαρκώσει για άλλη μια φορά τον χαρακτήρα του Τζόνι ΜακΓκι, τον οποίο είχε υποδυθεί και στην πέμπτη σεζόν του βρετανικού αστυνομικού δράματος «Top Boy». Ο Τζόνι ΜακΓκι είχε εμφανιστεί ως ένα πρωτοκλασάτο μέλος της ιρλανδικής μαφίας, με δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο της αρχικής σειράς, ο χαρακτήρας του Κίογκαν δρούσε για λογαριασμό του θείου του, Ταντγκ ΜακΓκι, αναπτύσσοντας ένα σημαντικό ρόλο στην πλοκή. Η επανεμφάνισή του σε μια prequel σειρά αναμένεται να φωτίσει περισσότερες πτυχές του παρελθόντος του.

Η νέα σειρά «Jonny Boy» και η παραγωγή

Η νέα σειρά, με τίτλο «Jonny Boy», θα αποτελείται από πέντε επεισόδια και θα είναι μια παραγωγή του Netflix. Την υπογραφή της στη δημιουργία της prequel σειράς φέρει ο Ρόναν Μπένετ, ο οποίος είναι και ο δημιουργός της αρχικής παραγωγής του «Top Boy». Η επιστροφή του Μπένετ εξασφαλίζει τη συνέχεια του ύφους και της ατμόσφαιρας που καθιέρωσαν τη σειρά.

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, ο Ιρλανδός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν θα συμμετάσχει και στην εκτελεστική παραγωγή της σειράς. Μαζί με τον συνεργάτη του, Ντες Μπερν, θα εκτελέσουν τα καθήκοντα αυτά μέσω της εταιρείας τους, Wolfclub Productions. Η παραγωγή θα γίνει σε συμπαραγωγή με την Cowboy Films, ενισχύοντας το εγχείρημα.

Το όραμα των παραγωγών για την ιστορία προέλευσης

Σε κοινή τους δήλωση, ο Μπάρι Κίογκαν και ο Ντες Μπερν αναφέρθηκαν στο όραμά τους για τη νέα σειρά. Δήλωσαν ότι παρουσίασαν την ιδέα και το όραμά τους στο Netflix και στους εκτελεστικούς παραγωγούς, οι οποίοι τους στήριξαν θερμά στην προσπάθειά τους.

Οι δύο παραγωγοί περιέγραψαν το «Jonny Boy» ως ένα «έργο πάθους», με στόχο να εξερευνήσουν την ιστορία προέλευσης του Τζόνι ΜακΓκι. Η προσέγγιση αυτή θα γίνει μέσα από μια «νέα τολμηρή ματιά», προσφέροντας στους θεατές μια διαφορετική οπτική για τον χαρακτήρα.

Επέκταση του σύμπαντος του «Top Boy»

Η σειρά «Jonny Boy» δεν αποτελεί τη μοναδική επέκταση του σύμπαντος του «Top Boy». Το Netflix έχει δώσει επίσης το «πράσινο φως» για μια ακόμα σειρά, η οποία φέρει τον προσωρινό τίτλο «Jaq». Αυτή η παραγωγή θα φέρει την υπογραφή του Ράιαν Καλαί Καμερόν.

Η σειρά «Jaq» θα εστιάζει στον χαρακτήρα που υποδύθηκε η βραβευμένη με BAFTA ηθοποιός, Τζάσμιν Τζόμπσον, διευρύνοντας περαιτέρω τις αφηγηματικές γραμμές του κόσμου του «Top Boy». Τα γυρίσματα και των δύο νέων σειρών, τόσο του «Jonny Boy» όσο και του «Jaq», αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

Με πληροφορίες από: Topontiki