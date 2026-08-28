Ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φωτιά διαμερίσματος στον Εύοσμο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ευόσμου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα σε κατάσταση που δεν είχε τις αισθήσεις του. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της 28ης Αυγούστου 2026, έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο ηλικιωμένος.

Εντοπισμός ηλικιωμένου σε διαμέρισμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον ημιώροφο μιας διπλοκατοικίας, επί της οδού Μακεδονίας, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μόλις έφτασαν στο σημείο και εισήλθαν στην οικία, εντόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο διαμέρισμα, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των διασωστών.

Η παρουσία του ηλικιωμένου εντός του φλεγόμενου χώρου ήταν ένα από τα κύρια σημεία που απασχόλησαν τις αρχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εντοπίστηκε σε κατάσταση απώλειας αισθήσεων, ενώ η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη. Αυτό το εύρημα αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής των πυροσβεστών κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης στην οδό Μακεδονίας.

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Η ενημέρωση για το περιστατικό έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45 το μεσημέρι. Η κλήση για βοήθεια σήμανε συναγερμό, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να παρασχεθεί βοήθεια σε όσους βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα του ημιώροφου, κινητοποιήθηκαν συνολικά 9 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες επιχείρησαν με τη χρήση 4 οχημάτων, καταβάλλοντας προσπάθειες για να περιορίσουν και να σβήσουν τις φλόγες. Η συντονισμένη δράση τους είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε εκδηλωθεί στην διπλοκατοικία του Ευόσμου.

Διερεύνηση των αιτιών και συνθηκών

Μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς και την εξασφάλιση του χώρου, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που την προκάλεσαν. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Το κλιμάκιο αυτό έχει ως βασικό έργο τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι ειδικοί του Ανακριτικού Κλιμακίου θα εξετάσουν λεπτομερώς τον τόπο του συμβάντος, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα της οδού Μακεδονίας. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και την κατάσταση του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos