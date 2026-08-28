Άμεση ισχύς στην αφαίρεση διπλώματος οδήγησης: Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης από την Τροχαία έχει άμεση ισχύ, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ο παραβάτης δεν μπορεί να συνεχίσει οδηγώντας το όχημά του, ακόμη και αν ο προορισμός του βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Η απαγόρευση τίθεται σε εφαρμογή από τη στιγμή επιβολής του διοικητικού μέτρου.

Άμεση εφαρμογή και πρακτικές συνέπειες

Η στιγμή που ένας οδηγός ενημερώνεται από τον αστυνομικό ότι του αφαιρείται το δίπλωμα προκαλεί αναπόφευκτα άγχος και αρκετές πρακτικές απορίες. Μία από τις συνηθέστερες είναι τι θα συμβεί με το αυτοκίνητο και αν επιτρέπεται στον παραβάτη να ολοκληρώσει τη διαδρομή του. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: εφόσον η Τροχαία προχωρήσει σε επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ο οδηγός δεν μπορεί να φύγει οδηγώντας.

Η απαγόρευση δεν ξεκινά την επόμενη ημέρα, όταν καταχωριστεί η παράβαση στο σύστημα ή όταν παραδοθεί η πλαστική κάρτα. Ισχύει από τη στιγμή επιβολής του διοικητικού μέτρου. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπει κάποια ειδική άδεια για να επιστρέψει ο παραβάτης στο σπίτι του ή να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε σημείο που τον εξυπηρετεί. Ούτε η πράξη βεβαίωσης της παράβασης λειτουργεί ως προσωρινό δίπλωμα. Ακόμη και η οδήγηση για λίγα μέτρα σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας μπορεί να αποτελέσει νέα παράβαση, εφόσον η άδεια έχει ήδη αφαιρεθεί.

Τι γίνεται με το όχημα και την οδήγηση υπό την επίδραση ουσιών

Ο οδηγός πρέπει να ακολουθήσει τις υποδείξεις των αστυνομικών. Δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μπορεί να συνεχίσει επειδή εξακολουθεί να έχει τα κλειδιά ή επειδή το ψηφιακό δίπλωμα εμφανίζεται προσωρινά στο κινητό του. Η πιο απλή λύση είναι να αναλάβει την οδήγηση κάποιος συνεπιβάτης που διαθέτει ισχύουσα άδεια της σωστής κατηγορίας, είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια και δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Σε παραβάσεις που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών, το πλαίσιο είναι ακόμη αυστηρότερο. Το άρθρο 46 του ΚΟΚ προβλέπει ότι το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 50. Επομένως, ο παραβάτης ακολουθεί αποκλειστικά τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων.

Αυστηρές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση

Η συνέχιση της οδήγησης μετά την αφαίρεση δεν αποτελεί απλώς παράβαση επειδή ο οδηγός δεν έχει μαζί του το σχετικό έγγραφο. Θεωρείται οδήγηση ενώ η άδεια έχει αφαιρεθεί και αντιμετωπίζεται πολύ αυστηρότερα. Σύμφωνα με το άρθρο 98 του νέου ΚΟΚ, η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4.

Για μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 500 ευρώ, ενώ για ταξί και λεωφορεία φτάνει τα 1.000 ευρώ, πέρα από τυχόν πρόσθετες κυρώσεις. Το σοβαρότερο είναι ότι, όταν η άδεια είχε αφαιρεθεί για παράβαση του ΚΟΚ, προβλέπεται επιπλέον ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: autotypos.gr