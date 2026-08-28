ΠΑΟΚ: Παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-27

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παρουσίαση των νέων επίσημων εμφανίσεων της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Οι φανέλες, οι οποίες είναι πλέον άμεσα διαθέσιμες για το κοινό, σηματοδοτούν μια νέα σχεδιαστική εποχή για τον σύλλογο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Eurocup, δημιούργησε ένα ισχυρό ρόστερ για τη φετινή σεζόν.

Οι νέες εμφανίσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026-27

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2026-27, με το αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό. Στην μία εμφάνιση κυριαρχεί το μαύρο χρώμα, ενώ στην άλλη ξεχωρίζει το λευκό. Οι επίσημες εμφανίσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 είναι ήδη διαθέσιμες τόσο online όσο και στο PAOK BC Store.

Με το σύνθημα «NEW SEASON. NEW LOOK», η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εγκαινιάζει μια νέα, πιο σύγχρονη και τολμηρή σχεδιαστική εποχή στο παρκέ. Οι νέες εμφανίσεις σχεδιάστηκαν με στόχο όχι μόνο να ξεχωρίζουν στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και να ενταχθούν στην καθημερινότητα των φιλάθλων, μεταφέροντας την ενέργεια του γηπέδου στην κερκίδα, στους δρόμους της πόλης και σε κάθε σημείο όπου χτυπά η ασπρόμαυρη καρδιά.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και καινοτομίες

Ένα από τα βασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των νέων εμφανίσεων είναι το νέο έμβλημα της ομάδας. Αυτό δεσπόζει στο κέντρο της φανέλας, αποτυπωμένο σε υψηλής ποιότητας ανάγλυφο patch. Το συγκεκριμένο στοιχείο προσδίδει ιδιαίτερη υφή, αναβαθμισμένη αισθητική και έναν ισχυρό χαρακτήρα σε κάθε φανέλα.

Επιπλέον, οι εμφανίσεις περιλαμβάνουν κυκλική γραφή των ονομάτων, η οποία αποτελεί έναν συνδυασμό μοντέρνας προσέγγισης και ρετρό αισθητικής. Αυτή η επιλογή ολοκληρώνει ένα σύνολο με ξεκάθαρη ταυτότητα, τονίζοντας την ιστορία και το μέλλον του συλλόγου μέσα από το design.

Αναλυτική παρουσίαση των εμφανίσεων Home και Away

Η λευκή εμφάνιση, γνωστή και ως Home Kit, χαρακτηρίζεται ως καθαρή και επιβλητική. Διαθέτει μινιμαλιστικές γραμμές και σύγχρονο design, ενώ δυναμικές λεπτομέρειες αναδεικνύουν την ασπρόμαυρη κληρονομιά του ΠΑΟΚ. Αυτή η φανέλα προορίζεται για τους εντός έδρας αγώνες, εκφράζοντας την παράδοση και την ταυτότητα της ομάδας.

Από την άλλη πλευρά, η μαύρη εμφάνιση, ή αλλιώς Away Kit, είναι δυναμική και έντονη. Σχεδιάστηκε για να εκφράζει τη μαχητικότητα, το πάθος και την αποφασιστικότητα της ομάδας σε κάθε εκτός έδρας δοκιμασία. Το σκούρο χρώμα συμβολίζει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει ο ΠΑΟΚ μακριά από την έδρα του.

Οι στόχοι της ομάδας και η διοικητική της δομή

Ο ΠΑΟΚ έχει θέσει φέτος υψηλά τον πήχη, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα όσο και στο Eurocup. Η ομάδα έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ρόστερ, το οποίο αναμένεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων. Η προετοιμασία και οι μεταγραφικές κινήσεις έχουν γίνει με γνώμονα την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων.

Στην άκρη του πάγκου της ομάδας βρίσκεται ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος ηγείται του τεχνικού επιτελείου. Την ίδια στιγμή, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης αποτελεί τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, καθορίζοντας την πορεία και τη στρατηγική της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Σημεία διάθεσης για τους φιλάθλους

Οι επίσημες εμφανίσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 είναι άμεσα διαθέσιμες για τους φιλάθλους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν. Η διάθεση γίνεται μέσω δύο κύριων καναλιών, προσφέροντας ευκολία πρόσβασης σε όλους.

Συγκεκριμένα, οι φανέλες μπορούν να αγοραστούν online, μέσω του νέου και αναβαθμισμένου επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος paokbcstore.gr της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Επίσης, είναι διαθέσιμες και στο φυσικό κατάστημα, το PAOK BC Store, το οποίο βρίσκεται εντός του PAOK Sports Arena, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να τις δουν από κοντά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta