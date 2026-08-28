Φωτιά στο Πλουτοχώρι Ηλείας: Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση

Μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου του 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Πλουτοχωρίου Ηλείας. Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις δυνάμεις του για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει στην περιοχή.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, οι οποίοι συνεπικουρούνται από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ. Η παρουσία των πεζοπόρων τμημάτων κρίνεται απαραίτητη για την πρόσβαση σε δύσβατα σημεία της αγροτοδασικής έκτασης.

Παράλληλα με τις πεζοπόρες δυνάμεις, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Η συντονισμένη δράση των επίγειων δυνάμεων έχει ως στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της. Η μάχη με τις φλόγες είναι συνεχής, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Στην προσπάθεια της αεροπυρόσβεσης, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από αέρος. Η συνδρομή των αεροσκαφών είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά σε αγροτοδασικές εκτάσεις όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι περιορισμένη.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει συνδρομή και ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ο δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να διαθέσει υδροφόρες. Οι υδροφόρες του δήμου ενισχύουν τις επίγειες δυνάμεις, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη παροχή νερού για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.

Η συνεργασία μεταξύ των πυροσβεστικών δυνάμεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμη σε τέτοιου είδους περιστατικά. Η άμεση ανταπόκριση του δήμου συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης, παρέχοντας επιπλέον μέσα και πόρους.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η περιοχή του Πλουτοχωρίου Ηλείας βρισκόταν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, η κατηγορία κινδύνου είχε οριστεί στο επίπεδο 3. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ήταν σε κατάσταση συναγερμού, γεγονός που επέτρεψε την άμεση ανταπόκριση μόλις ενημερώθηκαν για το ξέσπασμα της φωτιά.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών, συλλέγοντας στοιχεία από το σημείο της πυρκαγιάς.

Η διαδικασία της διερεύνησης είναι σημαντική για την εξακρίβωση τυχόν ευθυνών ή παραλείψεων. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την έναρξη της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση του Πλουτοχωρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos