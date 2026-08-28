Η γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Μας έδειχνε τις μελανιές – Της λέγαμε να φύγει», η μαρτυρία για τον εφιάλτη της 44χρονης Εσμά

Το πέπλο σιωπής γύρω από τον εφιάλτη που βίωνε η 44χρονη Εσμά στη Ροδόπη σπάει μέσα από τις μαρτυρίες συγγενών της, φέρνοντας στο φως το σκοτεινό παρασκήνιο της τραγωδίας. Η γυναίκα, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, αντιμετώπιζε ένα χρόνιο μοτίβο συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας. Οι αποκαλύψεις σκιαγραφούν μια κατάσταση τρόμου και πλήρους ελέγχου που βίωνε η αδικοχαμένη Εσμά.

Ο χρόνιος εφιάλτης της 44χρονης

Η 44χρονη Εσμά είχε εμπιστευτεί στο στενό της περιβάλλον τον τρόμο που βίωνε στα χέρια του 53χρονου εν διαστάσει συζύγου της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε αποκλειστικά η ξαδέλφη του θύματος, η αδικοχαμένη γυναίκα δεν δίσταζε να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία της βαναυσότητας του δράστη. Μάλιστα, φέρεται να τους είχε δείξει και φωτογραφίες με τα τραύματα που της είχε προκαλέσει.

«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», περιγράφει σοκαρισμένη η ξαδέλφη της. Αυτές οι μαρτυρίες ρίχνουν φως στο χρονικό της κακοποίησης που οδήγησε στο έγκλημα, προσθέτοντας νέα δεδομένα στον ογκώδη φάκελο που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Απειλές και απομόνωση από τον 53χρονο

Ο 53χρονος δράστης εφάρμοζε τακτικές πλήρους ελέγχου, προσπαθώντας να αποκόψει το θύμα από τους αγαπημένους της ανθρώπους. Η ξαδέλφη της 44χρονης Εσμά εξήγησε πως ο εν διαστάσει σύζυγος την απειλούσε διαρκώς και προσπαθούσε να την απομονώσει από συγγενείς και φίλους. «Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», ισχυρίζεται μεταξύ άλλων η συγγενής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικείο της περιβάλλον γνώριζε καλά πως ο 53χρονος διακατεχόταν από παθολογική ζήλεια. Η κατάσταση ήταν τόσο ακραία που η συμπεριφορά του προκαλούσε έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Εσμά.

Οι προσπάθειες της Εσμά και η αγωνία των συγγενών

Στο παρελθόν, η 44χρονη Εσμά είχε επιχειρήσει να εξασφαλίσει τη νοσηλεία του εν διαστάσει συζύγου της, βλέποντας την ανησυχητική τροπή που έπαιρνε η συμπεριφορά του. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την απελπισία της να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να προστατευθεί από την αυξανόμενη βία.

Οι δικοί της άνθρωποι έβλεπαν την 44χρονη εγκλωβισμένη σε ένα κλίμα τρόμου και της έκαναν συνεχείς εκκλήσεις να εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη και να αναζητήσει καταφύγιο στους ίδιους. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η συγγενής της, οι συνθήκες ήταν τέτοιες που καθιστούσαν τη διαφυγή της εξαιρετικά δύσκολη, παρά την αγωνία τους. Η φράση «Της λέγαμε να φύγει» συνοψίζει την αγωνία τους.

Η τραγωδία μπροστά στα παιδιά

Το νήμα της ζωή της 44χρονης Εσμά κόπηκε στο σπίτι της στη Ροδόπη, όπου είχε επιστρέψει μετά τη σεζόν εργασίας της στη Θάσο. Είχε επιστρέψει για να δει τα παιδιά της, συγκεκριμένα για τα γενέθλια της κόρης της. Εκεί, μέσα στο σπίτι, εκτυλίχθηκε η τραγωδία, μπροστά στα μάτια του 19χρονου γιου της και της 16χρονης κόρης της.

Η ανήλικη κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία για το έγκλημα, ενώ ο γιος μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, ελπίζοντας σε ένα θαύμα και σε μια προσπάθεια να την κρατήσει στη ζωή. Το αποτρόπαιο σκηνικό άφησε τα δύο παιδιά μάρτυρες της δολοφονίας της μητέρας τους.

Η ομολογία και η συνέχεια της δικαιοσύνης

Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία, αναμένεται να περάσει το κατώφλι των δικαστικών αρχών μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι καταθέσεις για τον κύκλο της κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των μαρτυριών των συγγενών της Εσμά, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, καθώς οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως προστίθενται στον ογκώδη φάκελο της υπόθεσης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki