Οι ιταλικές αρχές έθεσαν οριστικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο Πέλαγος. Ο επιχειρηματίας έπεσε από το σκάφος του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια πολυήμερη επιχείρηση αναζήτησης. Η απόφαση για τον τερματισμό των ερευνών προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειάς του, η οποία ζητεί την άμεση παρέμβαση της ισπανικής κυβέρνησης για τη συνέχιση των προσπαθειών.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν είχε αποπλεύσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες της Σικελίας, έχοντας προορισμό την Πύλο της Ελλάδας. Μαζί του στο σκάφος βρισκόταν και η 67χρονη σύζυγός του, Κάρμεν.

Το περιστατικό της πτώσης του στη θάλασσα συνέβη την επόμενη ημέρα. Αφού ο επιχειρηματίας είχε πιάσει έναν τόνο, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του ψαριού. Αν και φώναξε για βοήθεια, η σύζυγός του, παγωμένη από το σοκ, φέρεται να μην μπόρεσε να χειριστεί το σκάφος εγκαίρως, με αποτέλεσμα αυτό να συνεχίσει την πορεία του και να απομακρυνθεί από το σημείο της πτώσης.

Η οδύσσεια της συζύγου και η ενεργοποίηση της διάσωσης

Η Κάρμεν πέρασε τρεις ημέρες μόνη της στο πλοίο, καθώς δεν υπήρχε υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας για να σημάνει συναγερμό. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος του ζευγαριού είχε αναφέρει ότι το σκάφος είχε παρεκκλίνει από την πορεία του.

Μόλις την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν επανήλθε το σήμα του κινητού της τηλεφώνου, μπόρεσε να επικοινωνήσει με την ξηρά και να ενεργοποιήσει το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους για να το οδηγήσουν σε ένα ασφαλές λιμάνι στην Πύλο.

Οι έρευνες στο Ιόνιο και ο τερματισμός τους

Στην επιχείρηση έρευνας, η οποία συντονίστηκε από το Υποκέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης του Ρέτζιο της Καλαβρίας, συμμετείχαν αεροσκάφη της Ιταλικής Ακτοφυλακής, με την συνδρομή εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στην περιοχή. Η ακτίνα της έρευνας καθορίστηκε με βάση την τελευταία γνωστή θέση του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, ανάμεσα στις ακτές της Σικελίας και της Ελλάδας.

Η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ενημέρωσε την οικογένεια το απόγευμα της Πέμπτης ότι οι ιταλικές αρχές τερμάτισαν οριστικά τις προσπάθειες εντοπισμού του 66χρονου. Προηγουμένως, οι έρευνες είχαν παραταθεί για λίγες ημέρες, γεγονός που η οικογένεια αποδίδει στην πίεση των μέσων ενημέρωσης.

Η έντονη αντίδραση της οικογένειας

Η αδελφή του αγνοούμενου, Νούρια, είχε ταξιδέψει στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου οι ιταλικές αρχές την είχαν διαβεβαιώσει την περασμένη Τρίτη ότι το πρωτόκολλο αναζήτησης παρέμενε ενεργό και ότι η περιοχή θα χτενιζόταν έως και πέντε φορές την ημέρα. Η ίδια βρισκόταν σε στενή επαφή με το Προξενείο της Ισπανίας στη Ρώμη και ήταν το πρώτο πρόσωπο που ειδοποιήθηκε για την απόφαση ακύρωσης της επιχείρησης.

Ο γιος του επιχειρηματία, Σέρχιο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση της ισπανικής κυβέρνησης. Τόνισε την ανάγκη για παράταση των ερευνών και για υποστήριξη της μητέρας του, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά και να συνεχίσουν την αναζήτηση για λίγες ακόμη ημέρες», δήλωσε ο Σέρχιο. Εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση «δεν έκανε περισσότερα» και επισήμανε ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη προς τη μητέρα του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader