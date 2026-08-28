Τραυματισμός 42χρονου Ισπανού σε τουριστικό σκάφος στην Ιθάκη

Ένας 42χρονος Ισπανός επιβάτης τραυματίστηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, μετά από πτώση του από τις σκάλες επιβατηγού-τουριστικού σκάφους. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγίου Νικολάου της Ιθάκης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Κεφαλονιά για να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Το περιστατικό στον όρμο Αγίου Νικολάου Ιθάκης

Οι αρχές του Λιμενικού Σώματος ενημερώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, για τον τραυματισμό ενός επιβάτη. Ο συναγερμός σήμανε μετά την ενημέρωση για το συμβάν, το οποίο αφορούσε έναν 42χρονο Ισπανό. Το περιστατικό έλαβε χώρα πάνω σε ένα επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγίου Νικολάου, στην Ιθάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα, ο 42χρονος τουρίστας τραυματίστηκε μετά από πτώση. Η πτώση του συνέβη από τις σκάλες του επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, από ένα συγκεκριμένο ύψος. Αυτός ο τραυματισμός οδήγησε στην άμεση ανάγκη για ιατρική φροντίδα και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άμεση ανταπόκριση του Λιμενικού Σώματος

Μετά την ενημέρωση για τον τραυματισμό του Ισπανού επιβάτη, το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα. Οι λιμενικές αρχές έλαβαν γνώση του συμβάντος και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η άμεση ανταπόκριση κρίθηκε αναγκαία για την παροχή βοήθειας στον τραυματισμένο άνδρα.

Για τη μεταφορά του 42χρονου, επιστρατεύτηκε ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Το σκάφος αυτό ανέλαβε τη διακομιδή του τραυματία από τη θαλάσσια περιοχή της Ιθάκης. Ο σκοπός της μεταφοράς ήταν η άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης, καθώς η κατάσταση απαιτούσε νοσοκομειακή φροντίδα.

Διακομιδή στην Κεφαλονιά για ιατρική περίθαλψη

Ο 42χρονος Ισπανός μεταφέρθηκε με το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προς την Κεφαλονιά. Η επιλογή της Κεφαλονιάς για τη μεταφορά του τραυματία έγινε προκειμένου να έχει πρόσβαση σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Με την άφιξη του σκάφους στο λιμάνι της Κεφαλονιάς, ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο.

Το ασθενοφόρο όχημα, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ανέλαβε τη συνέχεια της διακομιδής. Ο 42χρονος Ισπανός μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί, θα του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη για τους τραυματισμούς που υπέστη από την πτώση του από τις σκάλες του τουριστικού σκάφους.

Στοιχεία του τραυματία και το σκάφος

Ο τραυματίας είναι ένας άνδρας ηλικίας 42 ετών, ο οποίος είναι υπήκοος Ισπανίας. Βρισκόταν ως επιβάτης πάνω σε ένα επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα. Το σκάφος αυτό βρισκόταν στον όρμο Αγίου Νικολάου της Ιθάκης, όταν ο 42χρονος έπεσε από τις σκάλες του και τραυματίστηκε.

Η πτώση του Ισπανού επιβάτη από ύψος, από τις σκάλες του σκάφους, ήταν η αιτία του τραυματισμού του. Το περιστατικό αυτό ενεργοποίησε τις διαδικασίες του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ για την άμεση μεταφορά και περίθαλψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου και του παρέχεται ιατρική φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki