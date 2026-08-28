Σχολεία: Ένα μόνο τριήμερο το σχολικό έτος 2026-2027

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 έχει ήδη ξεκινήσει, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία. Το φετινό ημερολόγιο, ωστόσο, επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα, καθώς προβλέπεται μόλις ένα τριήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, παρά τις προγραμματισμένες αργίες και διακοπές.

Επιστροφή στα σχολεία και προετοιμασία

Οι εκπαιδευτικοί θα είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν στα σχολεία, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη προετοιμασία για την επερχόμενη σχολική χρονιά. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι αργίες που δεν ευνοούν τα τριήμερα

Η φετινή χρονιά δεν ευνοεί τον σχηματισμό συνεχών τριημέρων, καθώς οι περισσότερες επίσημες αργίες «πέφτουν» σε ημέρες που δεν επιτρέπουν τη σύνδεση με το Σαββατοκύριακο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για παρατεταμένη ξεκούραση.

Ακόμη και η αργία του Αγίου Πνεύματος, η οποία παραδοσιακά προσφέρει ένα τριήμερο διάλειμμα, δεν θα επηρεάσει τους μαθητές. Η συγκεκριμένη αργία, που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027, συμπίπτει με περίοδο κατά την οποία τα σχολεία θα έχουν ήδη ολοκληρώσει τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος.

Το μοναδικό τριήμερο και οι εθνικές επέτειοι

Το πρώτο και μοναδικό τριήμερο εκτός μαθημάτων για το σχολικό έτος 2026-2027 θα έρθει στα μέσα της άνοιξης. Συγκεκριμένα, η Καθαρά Δευτέρα, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου 2027, θα προσφέρει αυτή τη μοναδική ευκαιρία για ένα παρατεταμένο διάλειμμα στους μαθητές.

Στις προγραμματισμένες αργίες περιλαμβάνεται η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 2026, η οποία φέτος πέφτει Τετάρτη. Οι σχολικές γιορτές για την επέτειο θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Επίσης, η επέτειος του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, θα εορταστεί με ειδικές εκδηλώσεις εντός των σχολικών μονάδων, χωρίς να προβλέπεται αναστολή μαθημάτων για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων και 25η Μαρτίου

Οι διακοπές των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για ένα διάλειμμα από τα μαθήματα. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά τις γιορτές.

Τέλος, η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 2027 θα πέσει Πέμπτη. Οι σχολικές γιορτές για τον εορτασμό της επετείου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου, μία ημέρα πριν την επίσημη αργία.

Με πληροφορίες από: e-howto.gr