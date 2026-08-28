Σύλληψη οδηγού στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση ατυχήματος

Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται εξαιρετικά επικίνδυνα στους δρόμους της πόλης. Ο οδηγός προκάλεσε χάος, καθώς εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για πολλά χιλιόμετρα, ενώ παραβίασε συστηματικά τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Οι ενέργειές του οδήγησαν στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, ενώ κατά τη σύλληψή του χρησιμοποίησε βία κατά των αστυνομικών.

Η επικίνδυνη πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ο 30χρονος οδηγός εντοπίστηκε από τις αρχές να κινείται με τη μοτοσικλέτα του με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Η πορεία του περιελάμβανε την οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε οδούς της ανατολικής Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας συνθήκες χάους και αυξημένου κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, ο οδηγός δεν περιορίστηκε μόνο στην κίνηση αντίθετα στο ρεύμα, αλλά εισήλθε και σε μονόδρομο, παραβιάζοντας την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Αυτές οι ενέργειες, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την ώρα, συνέθεσαν μια εικόνα άκρως επικίνδυνης οδήγησης, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τόσο τη δική του όσο και των άλλων.

Συστηματικές παραβιάσεις και πρόκληση ατυχήματος

Κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης διαδρομής του, ο 30χρονος οδηγός επέδειξε μια συστηματική αδιαφορία για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, παραβίασε διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, αγνοώντας τις ενδείξεις των φαναριών και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για συγκρούσεις σε διασταυρώσεις.

Η αλόγιστη οδήγηση είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, γεγονός που υπογραμμίζει τις άμεσες συνέπειες της επικίνδυνης συμπεριφοράς του οδηγού στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης.

Χρήση βίας κατά τη σύλληψη

Όταν οι αρχές προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ο 30χρονος οδηγός αντιστάθηκε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της σύλληψης, έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών οργάνων. Αυτή η ενέργεια προστέθηκε στις ήδη σοβαρές παραβάσεις που είχε διαπράξει, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη νομική του θέση.

Η αντίσταση κατά της αρχής αποτελεί ξεχωριστό αδίκημα και επιδεικνύει την άρνηση του οδηγού να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών. Η χρήση βίας κατά των οργάνων της τάξης είναι μια σοβαρή πράξη που αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα από τη νομοθεσία.

Οι βεβαιωμένες παραβάσεις και το ύψος των προστίμων

Μετά τη σύλληψη του 30χρονου οδηγού, οι αρχές προχώρησαν στη βεβαίωση συνολικά δεκαοκτώ (18) παραβάσεων. Αυτές οι παραβάσεις αφορούν το σύνολο των επικίνδυνων ενεργειών του στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, από την οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα και τους μονόδρομους, μέχρι τις παραβιάσεις των ερυθρών σηματοδοτών και την πρόκληση ατυχήματος.

Το σύνολο των χρηματικών προστίμων που επισύρουν οι δεκαοκτώ αυτές παραβάσεις ανέρχεται στο ποσό των 18.590 ευρώ. Το υψηλό αυτό ποσό αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα και το πλήθος των παραβάσεων που διαπράχθηκαν, όπως αναφέρθηκε από την ΕΡΤ.

Με πληροφορίες από: Reader