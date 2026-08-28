Χανιά: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Πέμπτη, σε ένα χωριό της Κισσάμου στα Χανιά. Ο άνδρας κατηγορείται ότι απείλησε τον αδελφό του με χρήση κυνηγετικής καραμπίνας, έπειτα από λογομαχία που είχαν τα δύο αδέλφια. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος.

Η λογομαχία που οδήγησε σε απειλή

Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων προχώρησαν στην άμεση σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να απείλησε τον αδελφό του χρησιμοποιώντας ένα όπλο. Το σοβαρό αυτό συμβάν καταγράφηκε σε ένα απομακρυσμένο χωριό της περιοχής της Κισσάμου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την εξιχνίαση και διαχείριση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η απειλή με το όπλο συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης. Προηγήθηκε μια έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο αδελφών, η οποία, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, κλιμακώθηκε σε σημείο που οδήγησε σε πράξεις βίας και απειλών. Οι ακριβείς αιτίες της διαφωνίας παραμένουν αντικείμενο έρευνας.

Η χρήση της κυνηγετικής καραμπίνας

Κατά τη διάρκεια της διαφωνίας τους, ο 38χρονος φέρεται να αποχώρησε από το σημείο όπου βρισκόταν με τον αδελφό του. Λίγο αργότερα, επέστρεψε κρατώντας στα χέρια του μια κυνηγετική καραμπίνα. Με το όπλο αυτό, ο δράτης απείλησε ευθέως τον αδελφό του, δημιουργώντας μια κατάσταση ιδιαίτερης έντασης και κινδύνου για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η απειλή με την καραμπίνα έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος. Η παρουσία του παιδιού κατά τη διάρκεια αυτού του βίαιου περιστατικού προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς ένα ανήλικο άτομο έγινε μάρτυρας μιας οικογενειακής διαμάχης που έφτασε στα άκρα με τη χρήση όπλου.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη

Μετά την εκδήλωση της απειλής, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν άμεσα για να επέμβουν. Οι ενέργειες των αστυνομικών οδήγησαν στη σύλληψη του 38χρονου δράστη την Πέμπτη, μία ημέρα μετά το περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης. Η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και την εξασφάλιση της ασφάλειας.

Παράλληλα με τη σύλληψη του φερόμενου δράστη, οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε για την απειλή. Η κυνηγετική καραμπίνα βρίσκεται πλέον στην κατοχή της Αστυνομίας, αποτελώντας ένα βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση. Η κατάσχεση του όπλου είναι μια τυπική διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την απονομή δικαιοσύνης.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να καθοριστούν οι ακριβείς ευθύνες του κάθε εμπλεκόμενου μέρους. Η δικαστική διαδικασία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki