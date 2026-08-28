Η διάσωση σκύλου από φρεάτιο τριών μέτρων στη Θεσσαλονίκη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σκύλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε ένα ακάλυπτο φρεάτιο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων της πόλης, καθώς σήμανε συναγερμός για τον απεγκλωβισμό του κατοικίδιου που είχε πέσει στο κενό.

Η απρόσμενη πτώση του Ρόκι

Η περιπέτεια του τετράποδου, που ακούει στο όνομα Ρόκι, ξεκίνησε την ώρα του καθημερινού του περιπάτου. Το ζώο απομακρύνθηκε στιγμιαία από την κηδεμόνα του, μια απρόσεκτη στιγμή που οδήγησε σε ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό. Ξαφνικά, ο σκύλος κατέληξε στο βάθος ενός φρεατίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την τύχη του.

Το φρεάτιο στο οποίο έπεσε ο Ρόκι είχε βάθος που έφτανε περίπου τα τρία μέτρα. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες που μετέδωσε το thestival.gr, το συγκεκριμένο άνοιγμα έδινε την εντύπωση ότι ήταν σκεπασμένο. Ωστόσο, η προστασία του αποδείχθηκε ελλιπής και όχι σωστά ασφαλισμένη, με αποτέλεσμα να μην αποτραπεί η πτώση του ζώου στο κενό και ο εγκλωβισμός του.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Με την ειδοποίηση για τον εγκλωβισμό του σκύλου, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης έσπευσε άμεσα στο σημείο του περιστατικού. Η άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστών ήταν καθοριστική για την έναρξη της επιχείρησης διάσωσης, με στόχο την ασφαλή ανάσυρση του Ρόκι από το φρεάτιο, το οποίο αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για το ζώο.

Η επιχείρηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και επιδεξιότητα, καθώς ένας από τους πυροσβέστες χρειάστηκε να κατεβεί στο εσωτερικό της στενής τρύπας. Ο πυροσβέστης προχώρησε με εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις, προκειμένου να προσεγγίσει το εγκλωβισμένο τετράποδο. Με υπομονή και αποτελεσματικότητα, κατάφερε να το ανασύρει με ασφάλεια στην επιφάνεια, λυτρώνοντας το ζώο από την δύσκολη θέση στην οποία είχε βρεθεί.

Ο Ρόκι πίσω στην αγκαλιά της κηδεμόνας του

Η απαιτητική επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, φέρνοντας ανακούφιση σε όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως στην ιδιοκτήτρια του Ρόκι. Η κηδεμόνας του σκύλου λυτρώθηκε από την έντονη αγωνία που βίωνε καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, βλέποντας το κατοικίδιό της και πάλι ασφαλές και εκτός κινδύνου.

Ο Ρόκι παραδόθηκε απολύτως υγιής στην αγκαλιά της κηδεμόνας του, αφήνοντας οριστικά πίσω του την περιπέτεια που έζησε μέσα στο φρεάτιο. Τα πλάνα από τη διάσωση καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον λογαριασμό Tripsanis Photography 1974, προσφέροντας οπτικό υλικό από την επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού και την ευτυχή κατάληξη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr