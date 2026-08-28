Οι νέες απάτες που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς: Από τον «λογιστή» στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες αλλάζουν πρόσωπο και γίνονται ολοένα και πιο πειστικές, με τους δράστες να υιοθετούν νέα κόλπα για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι επιτήδειοι δεν βασίζονται πλέον σε πρόχειρα μηνύματα, αλλά χτίζουν σύνθετες ιστορίες, εκμεταλλευόμενοι την αίσθηση του επείγοντος. Οι Αρχές προειδοποιούν για μια σειρά από τακτικές, που εκτείνονται από την προσποίηση λογιστή μέχρι τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση φωνών συγγενικών προσώπων.

Η εξέλιξη των μεθόδων εξαπάτησης

Το κοινό νήμα στις υποθέσεις που φτάνουν το τελευταίο διάστημα στις αστυνομικές Αρχές είναι η σημαντική εξέλιξη των μεθόδων των απατεώνων. Οι δράστες δεν περιμένουν πλέον απλώς να «τσιμπήσει» κάποιος σε ένα πρόχειρο μήνυμα, αλλά επενδύουν στη δημιουργία μιας ιστορίας που μοιάζει αληθινή. Δανείζονται την ιδιότητα του λογιστή, του τραπεζικού υπαλλήλου ή του υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η βασική τους τακτική είναι να δημιουργήσουν την αίσθηση του επείγοντος και να μην αφήσουν στο υποψήφιο θύμα χρόνο να σκεφτεί ή να διασταυρώσει όσα ακούει. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί πίεση και σύγχυση, ώστε ο πολίτης να ενεργήσει άμεσα, πριν προλάβει να ελέγξει ποιος πραγματικά του τηλεφωνεί ή να επαληθεύσει τις πληροφορίες που του δίνονται.

Η παγίδα του «λογιστή» και οι προειδοποιήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο «λογιστής» παραμένει μια σταθερή αξία στο οπλοστάσιο των απατεώνων, καθώς οι ιστορίες που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Τα προσχήματα περιλαμβάνουν υποτιθέμενη επιστροφή φόρου, χορήγηση επιδόματος, ρύθμιση οφειλής ή κάποια δήθεν εκκρεμότητα με την Εφορία, εκμεταλλευόμενοι τις οικονομικές ανάγκες ή τις υποχρεώσεις των πολιτών.

Στις 3 Αυγούστου, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε νέα προειδοποίηση, αναφέροντας συγκεκριμένα περιπτώσεις δραστών που προσποιούνται λογιστές. Χρησιμοποιούν ακριβώς ως πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος, την επιστροφή φόρου ή τη ρύθμιση μιας οφειλής. Εκεί αρχίζει το πραγματικό «ψάρεμα», καθώς ζητούνται στοιχεία καρτών από τους πολίτες, οδηγώντας στην υποκλοπή τους και στην απώλεια χρημάτων.

Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο δράσης των απατεώνων βρίσκεται πλέον στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση της φωνής συγγενικού προσώπου. Αυτή η νέα δυνατότητα καθιστά το σενάριο της απάτης πολύ πιο δύσκολο να απορριφθεί με την πρώτη ματιά, καθώς ο πολίτης μπορεί να ακούσει μια φωνή που μοιάζει οικεία.

Αμέσως μετά την αναγνώριση της οικείας φωνής, ένας δήθεν αστυνομικός, γιατρός ή άλλο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει χρήματα λόγω κάποιας έκτακτης ανάγκης, εκμεταλλευόμενος την αρχική σύγχυση και το συναισθηματικό δέσιμο. Οι Αρχές διευκρινίζουν πάντως ότι οι αναφορές για τέτοια περιστατικά παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται περισσότερο για μια νέα δυνατότητα που μπαίνει στο οπλοστάσιο των απατεώνων, παρά για μέθοδο που έχει ήδη αντικαταστήσει τις παλαιές.

Πολλαπλά προσχήματα και στόχοι

Πέρα από τον «λογιστή» και την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν και άλλα προσχήματα για να προσεγγίσουν τα υποψήφια θύματα. Ένα email που μοιάζει να έχει σταλεί από τον e-ΕΦΚΑ ζητά από τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο, οδηγώντας τον σε πλαστές σελίδες με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Αντίστοιχα, μια αγγελία πώλησης στο Διαδίκτυο μπορεί να καταλήξει σε πλαστή σελίδα τράπεζας, με τον ίδιο στόχο.

Η Ελληνική Αστυνομία επανήλθε στις 13 Αυγούστου με ειδική προειδοποίηση, τονίζοντας ότι οι δράστες εμφανίζονται ως υπάλληλοι οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημοσίων υπηρεσιών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών ή λογιστικών γραφείων. Χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα, όπως μια υποτιθέμενη τεχνική βλάβη, μια οικονομική εκκρεμότητα, μια επιστροφή χρημάτων ή έναν «επείγοντα έλεγχο», όλα με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta