Μασαχουσέτη: Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις των ενόρκων για την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται μία από τις πιο συγκλονιστικές οικογενειακές τραγωδίες των τελευταίων ετών, καθώς η υπόθεση και η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι ολοκληρώθηκε και οι ένορκοι έχουν ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις τους. Η μητέρα κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα τρία παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023, στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης.

Η Κλάνσι δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι αφαίρεσε τη ζωή των παιδιών της. Ωστόσο, οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη, επικαλούμενοι σοβαρή ψυχική ασθένεια που φέρεται να την ταλαιπωρούσε.

Η τραγωδία στο Ντάξμπερι

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εισαγγελέων, στις 24 Ιανουαρίου 2023, η Λίντσεϊ Κλάνσι στραγγάλισε σκόπιμα όλα τα παιδιά της μέσα στο σπίτι τους στο Ντάξμπουρι της Μασαχουσέτης. Τα θύματα ήταν η 5χρονη Κόρα, ο 3χρονος Ντόσον και ο Κάλαν, ο οποίος ήταν μόλις 8 μηνών.

Οι εισαγγελείς περιγράφουν μια πράξη που χαρακτηρίζεται από «ακραία αγριότητα και σκληρότητα». Υποστηρίζουν ότι η 35χρονη, πρώην νοσηλεύτρια, χρησιμοποίησε ελαστικούς ιμάντες γυμναστικής για να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών της στο υπόγειο του σπιτιού.

Η ανακάλυψη και οι πρώτες στιγμές

Τα τρία παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο υπόγειο από τον πατέρα τους, Πάτρικ Κλάνσι. Ο ίδιος κάλεσε αμέσως το 911 και φέρεται να φώναζε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο: «Σκότωσε τα παιδιά».

Μετά τις δολοφονίες, η Λίντσεϊ Κλάνσι φέρεται να πήδηξε από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου του σπιτιού. Επίσης, φέρεται να έκοψε το λαιμό και τους καρπούς της. Από την πτώση, η Κλάνσι έμεινε παράλυτη και παρακολούθησε τη δίκη, η οποία διήρκεσε πέντε εβδομάδες, σε αναπηρικό καροτσάκι.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας

Ενώ η Κλάνσι δεν αμφισβητεί τον ρόλο της στις δολοφονίες, οι δικηγόροι της την υπερασπίζονται, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη. Η υπερασπιστική τους γραμμή βασίζεται στο επιχείρημα ότι η κατηγορούμενη έπασχε από σοβαρή ψυχική ασθένεια κατά τον χρόνο των πράξεων.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η πράξη ήταν σκόπιμη και χαρακτηρίζεται από «ακραία αγριότητα και σκληρότητα». Κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων, παρουσίασαν τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο η μητέρα φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή των τριών μικρών παιδιών της. Εάν οι ένορκοι αποφασίσουν να καταδικαστεί, η 36χρονη πλέον Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή.

Οι διαβουλεύσεις των ενόρκων

Η συναισθηματικά φορτισμένη δίκη, η οποία διήρκεσε πέντε εβδομάδες, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι ένορκοι έχουν ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις τους για να αποφασίσουν εάν η Λίντσεϊ Κλάνσι φέρει ποινική ευθύνη για τη δολοφονία των παιδιών της.

Η απόφαση των ενόρκων αναμένεται να καθορίσει την τύχη της Λίντσεϊ Κλάνσι, σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη στη Μασαχουσέτη και έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας.

Με πληροφορίες από: Newsit