Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη διεθνή μπιενάλε τεχνών της φωτιάς

Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Μπιενάλε Τεχνών της Φωτιάς (BIBAF26), μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις στον χώρο της Μεσογείου. Μέσα από αυτή την επιλογή, η σύγχρονη ελληνική κεραμική αποκτά διεθνή προβολή, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών. Η φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται από την 1η έως τις 31 Αυγούστου, φέρει τον τίτλο «KALLISTE – Corso Greek».

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της BIBAF26

Η επιλογή της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή Μπιενάλε Τεχνών της Φωτιάς αποτελεί σημαντική διάκριση. Η διοργάνωση αυτή θεωρείται μία από τις κορυφαίες στο είδος της στην περιοχή της Μεσογείου, προσφέροντας μια πλατφόρμα για την προβολή της σύγχρονης δημιουργίας στον χώρο της κεραμικής.

Η ελληνική συμμετοχή αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή αναγνώριση της εγχώριας κεραμικής σκηνής. Η φετινή έκθεση, με τον τίτλο «KALLISTE – Corso Greek», φιλοξενεί πέντε Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας.

Οι Έλληνες καλλιτέχνες και η επιμελητική ομάδα

Τη χώρα εκπροσωπούν οι Χρυσάνθη Λυμπεραίου, Κυριακή Μουστάκη, Λιάνα Παπαλέξη, Γιώργος Ποντίκης και Στράτος Ζαργκλής. Τα έργα τους αναδεικνύουν την πολυμορφία και τη δημιουργική ανανέωση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική κεραμική. Μέσα από τις δημιουργίες τους, διαφαίνεται ένας γόνιμος διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και τον σύγχρονο καλλιτεχνικό πειραματισμό.

Στην επιμελητική ομάδα της BIBAF26 συμμετέχει και η Eléonore Trenado‑Finetis, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο της συνεπιμελήτριας της έκθεσης. Η Eléonore Trenado‑Finetis είναι επίσης η ιδρύτρια του Greek Ceramix Contemporary και του Mon Coin Studio στην Αθήνα, φέρνοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στη διοργάνωση.

Ιστορικοί δεσμοί και η ονομασία «KALLISTE»

Ο τίτλος «KALLISTE» που δόθηκε στη φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Παραπέμπει στην αρχαία ελληνική ονομασία της Κορσικής, που σημαίνει «η πιο όμορφη». Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει τους βαθιούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο τόπους.

Η αναφορά στην αρχαία ονομασία της Κορσικής λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, αναδεικνύοντας την κοινή κληρονομιά και τις διαχρονικές επιρροές που διαμόρφωσαν την τέχνη και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μεσογείου.

Η φιλοσοφία της μπιενάλε και η διαδικασία επιλογής

Από το 2014, η Διεθνής Μπιενάλε Τεχνών της Φωτιάς έχει καθιερωθεί να αναδεικνύει ανά διετία μία διαφορετική εθνική σκηνή. Στόχος της είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης και η προβολή της σύγχρονης δημιουργίας στον χώρο της κεραμικής και των τεχνών της φωτιάς.

Η διαδικασία επιλογής της τιμώμενης χώρας και των καλλιτεχνών είναι λεπτομερής. Μετά την επιλογή της χώρας, οι επιμελητές επισκέπτονται επιτόπου τους καλλιτέχνες και τα εργαστήριά τους. Αυτό γίνεται προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά το έργο τους και να διαμορφώσουν την τελική επιλογή των δημιουργών που θα εκπροσωπήσουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της εκάστοτε χώρας.

Το έργο των Ελλήνων δημιουργών

Η Χρυσάνθη Λυμπεραίου εμπνέεται από το μεσογειακό φως, δημιουργώντας έργα που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, την πνευματικότητα και την οικολογική ευαισθησία. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μορφές και τις υφές, προσδίδοντας βάθος στις δημιουργίες της.

Η Κυριακή Μουστάκη αντλεί έμπνευση από τη Νάξο, τις παραδόσεις και τις προσωπικές μνήμες του τόπου της. Στα κεραμικά της έργα συνυπάρχουν η λαϊκή κληρονομιά, η φύση και η ανθρώπινη εμπειρία, δημιουργώντας μια αίσθηση συνέχειας και αυθεντικότητας.

Η Λιάνα Παπαλέξη δημιουργεί οργανικές πορσελάνινες φόρμες, εμπνευσμένες από τη φύση και τον φαντασιακό κόσμο. Τα έργα της μεταφέρουν τον θεατή σε ένα ονειρικό, σχεδόν υποθαλάσσιο σύμπαν, προσκαλώντας τον σε μια εξερεύνηση του ασυνείδητου.

Ο Γιώργος Ποντίκης διερευνά τις δυνατότητες της ύλης μέσα από γλυπτικές συνθέσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην αφαίρεση, τη γεωλογία και τη μεταμόρφωση. Το έργο του αναδεικνύει τη δυναμική των υλικών και τις μεταμορφωτικές τους ιδιότητες.

Ο Ευστράτιος Ζαργκλής συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την καλλιτεχνική δημιουργία. Παρουσιάζει έργα που αντλούν έμπνευση από τη μεσογειακή φύση, γεφυρώνοντας τον κόσμο της επιστήμης με αυτόν της τέχνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki