Θανατηφόρο τροχαίο στους Αγίους Αναργύρους: 76χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στους Αγίους Αναργύρους. Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια 28χρονη γυναίκα. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 28χρονη οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 21:20 το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου του 2026, σε κεντρικό σημείο των Αγίων Αναργύρων. Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς τη Λεωφόρο Κηφισού.

Η ακριβής τοποθεσία του τροχαίου ήταν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορωναίου, μια διασταύρωση που βρίσκεται εντός των ορίων των Αγίων Αναργύρων. Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, το όχημα της 28χρονης οδηγού παρέσυρε τον 76χρονο πεζό.

Η άμεση παρέμβαση των διασωστών

Αμέσως μετά το τροχαίο, σήμανε συναγερμός στις αρχές, με αποτέλεσμα την ταχεία άφιξη δυνάμεων της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο σημείο του δυστυχήματος. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 76χρονο άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί θανάσιμα από την παράσυρση.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο τραυματισμένος άνδρας παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, σε μια ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή.

Διαπιστώθηκε ο θάνατος του 76χρονου

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν τον 76χρονο άνδρα. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.

Ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα επιβεβαίωσε το τραγικό τέλος του τροχαίου δυστυχήματος. Το περιστατικό αποτελεί ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της Αττικής.

Η σύλληψη της οδηγού και η έρευνα

Η 28χρονη γυναίκα, η οποία οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα, συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο για τέτοιου είδους περιστατικά.

Στην οδηγό διενεργήθηκε αλκοολομέτρηση, η οποία έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ κατά τη στιγμή του τροχαίου. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αιμοληψία.

Οι κατηγορίες και η δικαστική διαδικασία

Η 28χρονη οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφώρου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Η κατηγορία που βαραίνει τη γυναίκα είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit