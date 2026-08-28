Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 στο ντεμπούτο του Ρόδρι

Η Μπαρτσελόνα σημείωσε μία σημαντική νίκη με 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Καμπ Νου, συνεχίζοντας με το απόλυτο τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα και κάνοντας το 2/2 στη La Liga. Ο αγώνας είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ρόδρι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους «μπλαουγκράνα», περνώντας στον αγωνιστικό χώρο εν μέσω αποθέωσης.

Το πρώτο ημίχρονο και το άνοιγμα του σκορ

Οι Καταλανοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμό και απειλώντας την εστία της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στο 19ο λεπτό, ο τερματοφύλακας Σιμόν απέκρουσε εντυπωσιακά ένα ωραίο σουτ του Γιαμάλ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Ραφίνια σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να πιέζει και στο 28ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ του Γιαμάλ. Τελικά, το σκορ άνοιξε στο 37ο λεπτό, όταν ο Πέδρι έβγαλε τετ α τετ τον Βραζιλιάνο Ραφίνια, ο οποίος νίκησε τον Σιμόν αποφεύγοντας τον τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 41ο λεπτό, ο Γιαμάλ βγήκε ξανά τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των Βάσκων, με το 1-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος και το «κλείδωμα» της νίκης

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να αναζητούν ένα δεύτερο γκολ για να εξασφαλίσουν τη νίκη. Στο 46ο λεπτό, το σουτ του Γκόρντον ήταν άστοχο, ενώ ο Γιαμάλ είχε νέο δοκάρι στο 53ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σιμόν είπε «όχι» στον Φερμίν, ενώ ο Ισπανός γκολκίπερ απέκρουσε και ένα μονοκόμματο σουτ του Γκόρντον στο 62ο λεπτό.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο άγγιξε την ισοφάριση από το πουθενά στο 75ο λεπτό, όταν η προσπάθεια του Σανσέτ κατέληξε στο δοκάρι. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» το ματς στο 82ο λεπτό. Ο Αντεγέμι έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Λαπόρτ υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στη βασκική άμυνα και ο Φερμίν σπρώξε την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Στα τελευταία λεπτά, ο Σιμόν πραγματοποίησε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις απέναντι στον Αντεγέμι, αποτρέποντας ένα ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Το ντεμπούτο του Ρόδρι και οι αλλαγές των ομάδων

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αναμέτρησης ήταν το ντεμπούτο του Ρόδρι με τους «μπλαουγκράνα», ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μπερνάλ, και έγινε δεκτός με αποθέωση από το κοινό του Καμπ Νου.

Για την Μπαρτσελόνα, εκτός του Ρόδρι, αγωνίστηκαν ως αλλαγή και οι Όλμο (62’ αντί Ραφίνια), Κουντέ (80’ αντί Έρικ Γκαρσία), Αντεγέμι (80’ αντί Γκόρντον) και Κανσέλο (85’ αντί Πέδρι). Από την πλευρά της Αθλέτικ Μπιλμπάο, οι αλλαγές περιλάμβαναν τους Ναβάρο (60’ αντί Ινιάκι Ουίλιαμς), Μπερενγκέρ (60’ αντί Νίκο Ουίλιαμς), Μπόιρο (70’ αντί Ζοχανέκο), Γκερεναμπαρένα (70’ αντί Χαουρεγιθάρ) και Ντζαλό (81’ αντί Γουρουθέτα).

Οι συνθέσεις των ομάδων και άλλα αποτελέσματα

Η βασική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα αποτελούνταν από τους: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία, Εσπάρτ, Μαρτίν, Μπερνάλ, Πέδρι, Γιαμάλ, Φερμίν, Γκόρντον και Ραφίνια. Για την Αθλέτικ Μπιλμπάο αγωνίστηκαν οι: Σιμόν, Ρινκόν, Γεράι, Λαπόρτ, Ζοχανέκο, Κανάλες, Χαουρεγιθάρ, Ινιάκι Ουίλιαμς, Γουρουθέτα, Νίκο Ουίλιαμς και Σανσέτ.

Νωρίτερα, σε άλλη αναμέτρηση της αγωνιστικής, η Οσασούνα επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Θέλτα στο Βίγκο. Ο Άσπας έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 14ο λεπτό. Η αποβολή του Αλόνσο στο 51ο λεπτό διατάραξε τις ισορροπίες, με την Οσασούνα να ισοφαρίζει με τον Μπάρχα στο 54ο λεπτό. Εν συνεχεία, ο Μπούντιμιρ ολοκλήρωσε την ολική ανατροπή, σκοράροντας με πέναλτι στο 63ο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko