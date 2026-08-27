Αστυνομικός τραυματίστηκε σε καταδίωξη μοτοσικλετιστή στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια καταδίωξης μοτοσικλετιστή από αστυνομικούς. Ο μοτοσικλετιστής είχε προηγουμένως αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα για έλεγχο από μέλη της ομάδας Ζ. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ο τραυματίας αστυνομικός διεκομίσθη άμεσα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, ενώ ο μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα.

Το περιστατικό στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, 27/8, στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας Ζ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έναν τυπικό έλεγχο σε έναν οδηγό μοτοσικλέτας. Ωστόσο, ο μοτοσικλετιστής δεν συμμορφώθηκε με την εντολή των αρχών να σταματήσει, αγνοώντας το σήμα τους.

Η άρνηση του οδηγού να σταματήσει οδήγησε τους δύο αστυνομικούς της ομάδας Ζ στην έναρξη καταδίωξης. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να ακολουθούν τη μοτοσικλέτα, η οποία κινούνταν στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην προσπάθεια να ακινητοποιήσουν τον οδηγό και να τον υποβάλουν στον προβλεπόμενο έλεγχο.

Η πορεία της καταδίωξης και ο κίνδυνος

Η καταδίωξη συνεχίστηκε σε διάφορους δρόμους της περιοχής, με τον μοτοσικλετιστή να προσπαθεί να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της πορείας, η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ο οδηγός της μοτοσικλέτας επέδειξε ανυπακοή στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στην οδό Μιχαήλ Ψελλού, ο μοτοσικλετιστής πέρασε με κόκκινο σηματοδότη, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Την ίδια στιγμή που ο μοτοσικλετιστής παραβίαζε τον κόκκινο σηματοδότη, ένας από τους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν με τη μηχανή της ομάδας Ζ, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Ο αστυνομικός παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο όχημα, το οποίο κινούνταν στην περιοχή. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο τραυματισμό του αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος.

Άμεση κινητοποίηση και ιατρική περίθαλψη

Μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση. Ο τραυματίας αστυνομικός διεκομίσθη χωρίς καθυστέρηση στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Εκεί, του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες από το προσωπικό του νοσοκομείου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα που οδήγησε στον τραυματισμό του αστυνομικού διερευνώνται. Η προτεραιότητα δόθηκε στην υγεία του αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία κατά τη στιγμή του συμβάντος, επιχειρώντας να επιβάλει την τάξη και να διασφαλίσει την οδική ασφάλεια.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράστη

Παρά τον τραυματισμό του συναδέλφου τους, οι αστυνομικές δυνάμεις συνέχισαν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του μοτοσικλετιστή που είχε προκαλέσει την καταδίωξη. Οι έρευνες των αρχών απέδωσαν καρπούς λίγο αργότερα, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας εντοπίστηκε.

Η σύλληψη του μοτοσικλετιστή πραγματοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Αρτάκης και Ανατολικής Θράκης. Με την ακινητοποίηση και τη σύλληψή του, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αστυνομικών, η οποία είχε ξεκινήσει με την άρνησή του να σταματήσει για έλεγχο και είχε οδηγήσει στον τραυματισμό του ενός αστυνομικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki