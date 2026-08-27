Ροδόπη: Εξετάζεται εάν ο 53χρονος είχε στήσει ενέδρα στη 44χρονη – Οι καταθέσεις των 3 παιδιών και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 44χρονης στη Ροδόπη, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της να είχε σχεδιάσει εκ των προτέρων την επίθεση σε βάρος της. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν οι μαρτυρίες των τριών παιδιών της οικογένειας, τα οποία μίλησαν στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 53χρονος γνώριζε πως η γυναίκα θα επέστρεφε στο σπίτι όπου διέμεναν, με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης τους. Όταν η 44χρονη έφτασε στο σπίτι, ο άνδρας φέρεται να την τραυμάτισε θανάσιμα με ένα χτύπημα με μαχαίρι, παρουσία τουλάχιστον ενός από τα ανήλικα παιδιά τους.

Η πιθανή ενέδρα και το κίνητρο

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα ως πιθανό κίνητρο το γεγονός ότι η γυναίκα είχε προχωρήσει σε αίτημα διαζυγίου. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν ο 53χρονος να γνώριζε τις προθέσεις της και η εξέλιξη αυτή να συνέβαλε στην απόφασή του να της επιτεθεί.

Σύμφωνα με το Mega, η 44χρονη αναγκαζόταν συχνά να εργάζεται και να διαμένει μακριά από το σπίτι της, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και προκειμένου να αποφεύγει τον σύζυγό της, καθώς φέρεται να δεχόταν απειλές και να υφίστατο κακοποιητική συμπεριφορά.

Ιστορικό κακοποίησης και οι προσπάθειες της 44χρονης

Όπως μετέδωσε το Star, η δικηγόρος της 44χρονης φέρεται να είχε γνώση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η γυναίκα. Σύμφωνα με την ίδια, το θύμα είχε εμφανιστεί αρκετές φορές στο γραφείο της με μώλωπες στο πρόσωπο, τους οποίους απέδιδε σε περιστατικά βίας.

Παρότι η δικηγόρος την προέτρεπε να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της, η 44χρονη φέρεται να ανησυχούσε ότι ένα διαζύγιο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην εξασφάλιση της άδειας παραμονής της. Για τη σχετική διαδικασία απαιτούνταν οικονομικά στοιχεία, ενώ η ίδια εργαζόταν πολλές ώρες προκειμένου να συντηρεί τα τρία παιδιά της.

Η διακοπή της αγωγής του 53χρονου

Σύμφωνα με την δικηγόρο, η 44χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια και για τον σύζυγό της, βρίσκοντάς του ψυχίατρο και προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι ακολουθούσε τη φαρμακευτική αγωγή του. Ωστόσο, ο 53χρονος είχε διακόψει τη λήψη των φαρμάκων το βράδυ πριν από τη δολοφονία.

Οι κρίσιμες καταθέσεις των παιδιών

Τα παιδιά μίλησαν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση και, σύμφωνα με το Star, επιβεβαίωσαν ότι η μητέρα τους δεχόταν επί χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά από τον πατέρα τους.

Οι καταθέσεις τους φέρεται να ενισχύουν την εκτίμηση ότι η επιλογή της 44χρονης να εργάζεται μακριά από το σπίτι δεν σχετιζόταν αποκλειστικά με τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας, αλλά και με την προσπάθειά της να περιορίσει την επαφή με τον σύζυγό της και να αποφεύγει περιστατικά βίας.

Με πληροφορίες από: enikos.gr