Τα τρία παιδιά της οικογένειας στη Ροδόπη περιέγραψαν στους αστυνομικούς τις συνθήκες που φέρεται να επικρατούσαν επί χρόνια μέσα στο σπίτι τους, στο πλαίσιο της υπόθεσης γυναικοκτονίας που συγκλονίζει την περιοχή. Στις καταθέσεις τους, τα παιδιά μίλησαν για την κακοποιητική συμπεριφορά που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, δεχόταν η μητέρα τους από τον πατέρα τους. Παρά το βαρύ ψυχολογικό σοκ που βιώνουν, τα παιδιά έδωσαν σημαντικές πληροφορίες στις Αρχές, σκιαγραφώντας τη δύσκολη καθημερινότητα της γυναίκας.

Οι καταθέσεις των παιδιών για χρόνια βίας

Στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη, τα τρία παιδιά της οικογένειας περιέγραψαν με λεπτομέρειες όσα φέρεται να συνέβαιναν επί χρόνια μέσα στο σπίτι τους. Οι μαρτυρίες τους εστιάζουν στην κακοποιητική συμπεριφορά που, όπως υποστήριξαν, δεχόταν η μητέρα τους από τον πατέρα τους, αποκαλύπτοντας ένα περιβάλλον φόβου και βίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στις Αρχές, η μητέρα τους ζούσε για πολλά χρόνια κάτω από ένα καθεστώς φόβου. Φέρεται να δεχόταν επανειλημμένα επιθέσεις από τον σύζυγό της, με τα περιστατικά βίας να μην ήταν μεμονωμένα, αλλά να αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς της, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξαν τα παιδιά.

Η εργασία ως καταφύγιο από την κακοποίηση

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και όσα φέρονται να κατέθεσαν τα παιδιά σχετικά με την εργασία της μητέρας τους. Όπως υποστήριξαν, η γυναίκα είχε επιλέξει να εργάζεται σε έναν τόπο μακριά από το σπίτι τους. Αυτή η επιλογή δεν οφειλόταν αποκλειστικά στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας, αλλά είχε έναν επιπλέον, σημαντικό λόγο: να περνά όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες μακριά από τον σύζυγό της.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες των παιδιών, η μητέρα προσπαθούσε να αποφεύγει την κακοποιητική συμπεριφορά που φέρεται να δεχόταν εντός του σπιτιού. Η απόσταση από το οικογενειακό περιβάλλον της παρείχε, όπως φάνηκε, έναν τρόπο να γλιτώνει από τα χτυπήματα και τις επιθέσεις που, όπως υποστήριξαν, δεχόταν από τον σύζυγό της.

Εμφανείς μώλωπες και η εξέταση των στοιχείων

Κατά το παρελθόν, η γυναίκα είχε εμφανιστεί αρκετές φορές στον χώρο εργασίας της με εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο. Αυτοί οι μώλωπες, όπως φέρεται να προέκυπτε από τις καταθέσεις, προέρχονταν από περιστατικά βίας που λάμβαναν χώρα μέσα στο σπίτι τους, επιβεβαιώνοντας το κλίμα κακοποίησης που επικρατούσε.

Οι καταθέσεις των τριών παιδιών βρίσκονται πλέον στη διάθεση των αστυνομικών αρχών που διερευνούν την υπόθεση. Εξετάζονται επισταμένως στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια και να συμπληρωθεί το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Η ομολογία του 53χρονου συζύγου και η νοσηλεία του

Ο 53χρονος σύζυγος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της γυναικοκτονίας, ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, μεταξύ όσων φέρεται να είπε, ήταν η φράση: «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα», προσπαθώντας να εξηγήσει την πράξη του.

Ο άνδρας παραμένει νοσηλευόμενος υπό φρούρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Η νοσηλεία του κρίθηκε απαραίτητη μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που επιχείρησε. Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και την παραμονή του στο νοσοκομείο μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Με πληροφορίες από: Reader