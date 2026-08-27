Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά

Τραγικό τέλος είχε η βόλτα στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια για μία 18χρονη κοπέλα, η οποία ανασύρθηκε νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026. Το περιστατικό συνέβη μία μόλις ημέρα πριν από τα γενέθλια της ενηλικίωσής της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Η νεαρή βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές μαζί με τους γονείς της και έναν νεαρό φίλο της.

Οι συνθήκες της τραγωδίας

Η 18χρονη, με καταγωγή από την Ημαθία και μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, είχε επιλέξει τους καταρράκτες Δερματά, στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, για μια στιγμή χαλάρωσης και αναψυχής. Τη μοιραία στιγμή, βρισκόταν μαζί με τον 17χρονο φίλο της σε ένα μικρό ποτάμι, ακριβώς δίπλα στον καταρράκτη, όπου έβγαζαν φωτογραφίες.

Ξαφνικά, και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 18χρονη έπεσε μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα η βόλτα να μετατραπεί σε εφιάλτη. Ο φίλος της έγινε αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος, προσπαθώντας να αντιδράσει στην απρόσμενη εξέλιξη.

Η προσπάθεια βοήθειας και η κλήση στο 112

Ο 17χρονος, αρχικά, θεώρησε ότι η φίλη του του έκανε πλάκα, μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που συνέβαινε μπροστά στα μάτια του. Ωστόσο, γρήγορα αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή και ότι η 18χρονη βρισκόταν μόνη και αβοήθητη μέσα στο ορμητικό νερό.

Αμέσως προσπάθησε να την τραβήξει έξω από το ποτάμι, αλλά το ρεύμα ήταν ισχυρό και την παρέσυρε μακριά, καθιστώντας τις προσπάθειές του μάταιες. Μπροστά στην αδυναμία του να τη βοηθήσει, ο νεαρός κάλεσε το 112, ζητώντας άμεσα βοήθεια από τις αρχές.

Η κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων

Στις 16:15 το απόγευμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, μετά την κλήση στο 112 από οικείο άτομο. Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι σωστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας. Παράλληλα, για την επιχείρηση αναζήτησης και ανάσυρσης κλήθηκαν και 4 πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι υποβρύχιοι διασώστες, λίγο αργότερα, εντόπισαν την 18χρονη μέσα στη λίμνη που σχηματίζει ο καταρράκτης, και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Τα αίτια της τραγωγίας υπό διερεύνηση

Το άψυχο σώμα της 18χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα αντιμετώπιζε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Ως εκ τούτου, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπέστη κάποια κρίση που σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας της, τη στιγμή που έπεσε στο νερό.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και ένα δεύτερο σενάριο, αυτό της ανακοπής, η οποία ενδέχεται να προκλήθηκε από την πολύ χαμηλή θερμοκρασία του νερού των καταρρακτών. Η αστυνομία έχει ήδη λάβει κατάθεση από τον 17χρονο φίλο που ήταν μαζί με το κορίτσι, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki