Ένταση σε πτήση Σκιάθος-Νάπολη: Ο κυβερνήτης αποφάσισε να αφήσει αποσκευές λόγω βάρους

Μεγάλη ένταση, διαμαρτυρίες και φωνές σημειώθηκαν σε πτήση ιταλικής εταιρείας που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σκιάθο με προορισμό τη Νάπολη. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε τους 182 επιβάτες ότι, λόγω των επικρατούντων ανέμων και του συνολικού βάρους του αεροσκάφους, δεν θα ήταν εφικτό να φορτωθούν όλες οι αποσκευές τους. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ταξιδιωτών.

Η ανακοίνωση του κυβερνήτη

Ο κυβερνήτης εξήγησε στους επιβάτες ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν αναγκαστική. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο διάδρομος προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Σκιάθου έχει περιορισμένο μήκος. Για να διασφαλιστεί μια ασφαλής απογείωση, κρίθηκε απαραίτητο να μειωθεί το βάρος του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι αποσκευές που δεν θα φορτώνονταν επρόκειτο να μεταφερθούν με επόμενη πτήση της ίδιας εταιρείας. Επιπλέον, ο κυβερνήτης γνωστοποίησε ότι το ίδιο μέτρο, δηλαδή η μη επιβίβαση, ίσχυε και για ορισμένους επιβάτες, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας.

Οι έντονες διαμαρτυρίες των επιβατών

Οι επιβάτες αντέδρασαν έντονα στην ανακοίνωση του κυβερνήτη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους με φωνές και διαμαρτυρίες. Κάποιοι από αυτούς φώναξαν «λεφτά ξέρετε να παίρνετε», εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την κατάσταση.

Άλλοι επιβάτες ανέφεραν πρακτικά προβλήματα που θα προέκυπταν από την καθυστέρηση των αποσκευών τους, δηλώνοντας πως στις αποσκευές τους «έχουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας», υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα άμεσης παραλαβής των προσωπικών τους αντικειμένων.

Η οριστική απόφαση για την ασφάλεια

Ο κυβερνήτης προσπάθησε επανειλημμένα να εξηγήσει τους λόγους πίσω από την απόφασή του, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια όλων των επιβαινόντων. Παρά τις προσπάθειές του, οι αντιδράσεις των επιβατών συνεχίζονταν.

Τελικά, ο κυβερνήτης ανακοίνωσε με αποφασιστικότητα στους επιβάτες: «Εγώ είμαι ο κυβερνήτης και εγώ αποφασίζω. Για την ασφάλεια όλων, πρέπει να αφήσουμε τις αποσκευές στο έδαφος». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την αμετάκλητη φύση της απόφασης για τη διασφάλιση της ασφάλειας της πτήσης.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr