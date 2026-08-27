«Του πήραν και τα χρήματα και δεν έχει δόντια»: Νέα καταγγελία για κλινική στην Τουρκία

Σε εφιάλτη με κίνδυνο της ζωής του μετατράπηκαν οι οδοντιατρικές εργασίες που θέλησε να κάνει ένας 52χρονος άνδρας στην Τουρκία. Ο άνδρας, ο οποίος ταξίδεψε για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών, βρέθηκε τελικά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με καταγγελία συγγενούς του. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Η αρχική απόφαση και το ταξίδι

Ο 52χρονος αποφάσισε να μεταβεί στην Τουρκία για να υποβληθεί σε οδοντιατρικές επεμβάσεις, με στόχο την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Το ταξίδι του ξεκίνησε από την Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου. Κατά την άφιξή του, ένα βανάκι τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε ένα ξενοδοχείο, όπως είχε συμφωνηθεί για την έναρξη της διαδικασίας.

Ο 52χρονος ξεκίνησε το ταξίδι του από την Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου, με σκοπό να υποβληθεί στις προγραμματισμένες οδοντιατρικές επεμβάσεις. Κατά την άφιξή του, ένα βανάκι τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε ένα ξενοδοχείο, όπως είχε συμφωνηθεί για την έναρξη της διαδικασίας.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και η ανατροπή

Σύμφωνα με την κουμπάρα του 52χρονου, η οποία προέβη στην καταγγελία, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ένα πολύ συγκεκριμένο και σύντομο χρονοδιάγραμμα για τις οδοντιατρικές επεμβάσεις. Την πρώτη ημέρα, δηλαδή την επόμενη της άφιξής του στο ξενοδοχείο, θα του αφαιρούσαν τα δόντια. Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είχε προγραμματιστεί για την αμέσως επόμενη ημέρα.

Ολόκληρη η διαδικασία, από την αφαίρεση των δοντιών μέχρι την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις ημέρες. Αυτό το ταχύ πρόγραμμα υποσχόταν μια γρήγορη λύση στο οδοντιατρικό του πρόβλημα, κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη ποτέ στην πράξη.

Η καταγγελία συγγενούς και η κατάσταση του ασθενούς

Η κουμπάρα του 52χρονου, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε την κατάσταση ως «εφιάλτη». Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Του πήραν και τα χρήματα και δεν έχει δόντια». Αυτή η φράση συνοψίζει την τραγική κατάληξη της προσπάθειας του άνδρα να βελτιώσει την οδοντική του υγεία.

Αντί να επιστρέψει στην Ελλάδα με ολοκληρωμένες οδοντιατρικές εργασίες, ο 52χρονος βρέθηκε στο νοσοκομείο, με την υγεία του να έχει κινδυνεύσει σοβαρά. Η καταγγελία εστιάζει στην απώλεια των χρημάτων που δαπανήθηκαν για τις εργασίες, καθώς και στην απουσία των δοντιών, αφήνοντας τον άνδρα σε μια δεινή κατάσταση.

Ο κίνδυνος για τη ζωή και η νοσηλεία

Η κατάσταση του 52χρονου άνδρα περιγράφεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι οδοντιατρικές εργασίες στην Τουρκία μετατράπηκαν σε ένα γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην άμεση νοσηλεία του, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τις επεμβάσεις.

Η πληροφορία για τον κίνδυνο της ζωής του άνδρα, σε συνδυασμό με την καταγγελία για την απώλεια χρημάτων και την απουσία δοντιών, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών στην κλινική της Τουρκίας. Ο 52χρονος βρίσκεται πλέον σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες αυτής της δυσάρεστης εμπειρίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta