Νεκρή 18χρονη ανασύρθηκε από τους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια

Τραγική κατάληξη είχε το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, ένα περιστατικό στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια, καθώς μια 18χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε στη λίμνη που σχηματίζεται από τον καταρράκτη, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές για μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Η ειδοποίηση των αρχών και η άμεση κινητοποίηση

Το περιστατικό ήρθε σε γνώση των αρχών λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 16:15. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο 112 έγινε από οικείο άτομο, ενώ αναφέρεται ότι φίλος της 18χρονης ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές για την εξαφάνισή της ή τον εντοπισμό της σε δύσκολη κατάσταση.

Η ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων ήταν άμεση και εκτεταμένη. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 Πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονταν από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, δείχνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετώπιζαν.

Η συμβολή της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων

Λόγω της φύσης του περιστατικού και του σημείου όπου φέρεται να είχε βρεθεί η 18χρονη, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή εξειδικευμένων δυνάμεων. Έτσι, τέσσερις Πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την έρευνα στο υδάτινο περιβάλλον των καταρρακτών.

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι διασώστες της 2ης ΕΜΑΚ προχώρησαν σε κατάδυση στη λίμνη που σχηματίζεται από τα νερά του καταρράκτη Δερματά. Με συστηματικές έρευνες μέσα στο υδάτινο στοιχείο, κατάφεραν να εντοπίσουν την 18χρονη κοπέλα, η οποία βρισκόταν μέσα στη λίμνη.

Η ανάσυρση και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Αφού εντοπίστηκε, η άτυχη 18χρονη ανασύρθηκε στην επιφάνεια από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων. Κατά την ανάσυρσή της, διαπιστώθηκε ότι ήταν χωρίς τις αισθήσεις της, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Αμέσως μετά την ανάσυρση, η κοπέλα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε σπεύσει στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να εξασφαλίσει την άμεση μεταφορά της. Η 18χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου και επιβεβαιώθηκε η τραγική κατάληξη του συμβάντος, όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis