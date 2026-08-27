Αστυνομικός καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση για ενδοοικογενειακή απειλή στη Θεσσαλονίκη

Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Η καταδίκη αυτή αφορά την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, μετά από καταγγελία 51χρονης γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης εξέτασε την υπόθεση με την αυτόφωρη διαδικασία και επέβαλε επίσης στον αστυνομικό την απαγόρευση να πλησιάζει την καταγγέλλουσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον 48χρονο αστυνομικό ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, η οποία συνοδεύεται από τριετή αναστολή. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αφορά συγκεκριμένα την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής.

Για τις υπόλοιπες καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από την 51χρονη γυναίκα, οι οποίες αφορούν γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της και παράνομη βιντεοσκόπηση, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Αυτές οι πράξεις χαρακτηρίζονται ως κακουργηματικού χαρακτήρα και θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η καταγγελία και η απουσία της 51χρονης

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία της 51χρονης γυναίκας, η οποία διατηρούσε σχέση με τον 48χρονο αστυνομικό. Η γυναίκα δεν παρέστη στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης. Ενημέρωσε εγγράφως το δικαστήριο ότι είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν ήταν σε θέση να μετακινηθεί.

Παρά την απουσία της, στο ακροατήριο αναγνώστηκαν οι δύο καταθέσεις που είχε δώσει στην Αστυνομία. Μία από αυτές τις καταθέσεις είχε δοθεί παρουσία ψυχολόγου, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία.

Η απολογία του αστυνομικού

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο 48χρονος αστυνομικός αρνήθηκε την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής. Υποστήριξε ότι η σχέση που διατηρούσε με την 51χρονη γυναίκα είχε διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, βοηθούσε την καταγγέλλουσα στην καθημερινότητά της και στις ανάγκες του σπιτιού της. Αναφερόμενος στο περιστατικό που προηγήθηκε της καταγγελίας, δήλωσε ότι πήγε στο σπίτι της για να της αφήσει φαγητό, αφού είχε προηγηθεί μία αναπάντητη κλήση. Ισχυρίστηκε ότι χτύπησε την πόρτα δύο φορές, αλλά επειδή δεν του άνοιξε, αποχώρησε χωρίς να τη συναντήσει.

Η εισαγγελική πρόταση

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του 48χρονου αστυνομικού για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής. Στην πρότασή του, ο εισαγγελέας έκρινε ότι η συμπεριφορά του κατηγορούμενου προκάλεσε στη γυναίκα φόβο και ανησυχία, σε σημείο που την οδήγησε να καλέσει την Αστυνομία για βοήθεια.

Όσον αφορά την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, ο εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η δίωξη. Ο λόγος για αυτή την πρόταση ήταν η έλλειψη του απαιτούμενου παραβόλου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Οι επιπλέον όροι και η απαγόρευση προσέγγισης

Το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση, οδηγώντας στην καταδίκη του 48χρονου αστυνομικού. Εκτός από την εφέσιμη ποινή φυλάκισης των οκτώ μηνών με αναστολή, επιβλήθηκε και ένας επιπλέον όρος.

Συγκεκριμένα, στον αστυνομικό απαγορεύτηκε να πλησιάζει την καταγγέλλουσα γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία της 51χρονης από περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Reader