Συλλήψεις για πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο: Προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Εύβοια και Χίο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι φωτιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Λεπτομέρειες για τις πυρκαγιές και τις συλλήψεις

Η άμεση κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν καθοριστική. Αυτή η άμεση αντίδραση οδήγησε στις συλλήψεις για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από αμέλεια, μία στην Εύβοια και μία στη Χίο, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.

Ειδικότερα, στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά Ιστιαίας Ευβοίας, ένας ημεδαπός, ηλικίας 49 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 12:15 το μεσημέρι. Η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε με χρήση τροχού. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Χίο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι προκλήθηκε επίσης από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί επιπλέον συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία ή τον χρόνο εκδήλωσης της φωτιάς στο νησί.

Στατιστικά στοιχεία για εμπρησμούς από αμέλεια και πρόθεση

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος των εμπρησμών. Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 27η Αυγούστου του τρέχοντος έτους, δηλαδή του 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 744 διοικητικά πρόστιμα. Το συνολικό χρηματικό ύψος αυτών των προστίμων αγγίζει το ποσό του 1.219.599,80 ευρώ, αναδεικνύοντας την αυστηρότητα των μέτρων.

Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 316 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές τις συλλήψεις, η συντριπτική πλειονότητα, συγκεκριμένα οι 281 περιπτώσεις, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,92%, αφορούσαν εμπρησμούς που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι υπόλοιπες 35 συλλήψεις, δηλαδή το 11,08% του συνόλου, αφορούσαν εμπρησμούς που διαπράχθηκαν από πρόθεση.

Αυξημένη ετοιμότητα και εντατικοί έλεγχοι

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και όλες οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Αυτό συνεπάγεται τη διενέργεια εντατικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια, με στόχο την πρόληψη νέων περιστατικών.

Η δέσμευση των αρχών είναι να προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνονται παραβάσεις των μέτρων πυρασφάλειας. Η συνεχής επαγρύπνηση και η ταχεία ανταπόκριση αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Υπενθύμιση για την ανθρώπινη αμέλεια και μέτρα πυρασφάλειας

Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει συνεχή υπενθύμιση προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών που εκδηλώνονται στη χώρα οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την κρισιμότητα της προσοχής και της υπευθυνότητας από την πλευρά όλων.

Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών. Συγκεκριμένα, η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, όπως η χρήση τροχού ή χορτοκοπτικού μηχανήματος σε περιόδους υψηλού κινδύνου, είναι ζωτικής σημασίας. Η εφαρμογή αυτών των προληπτικών μέτρων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των περιουσιών των πολιτών από την καταστροφή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis