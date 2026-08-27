Φωτιά στην Κόνιτσα: Αποκολλήθηκε κάδος από πυροσβεστικό ελικόπτερο και καθηλώθηκε στον Αώο

Συναγερμός σήμανε στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς ένα απρόοπτο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Κόνιτσας. Ένα μισθωμένο πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε στην περιοχή, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα την αποκόλληση του κάδου πυρόσβεσης. Το ελικόπτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια παραπλεύρως του ποταμού Αώου, ενώ το πλήρωμά του είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό με το ελικόπτερο

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο είχε μισθωθεί για τις ανάγκες κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, καθηλώθηκε στον ποταμό Αώο. Το περιστατικό συνέβη όταν ο χειριστής του ελικοπτέρου αντιλήφθηκε μια βλάβη κατά την προσπάθεια λήψης νερού. Αυτή η μηχανική δυσλειτουργία οδήγησε στην αποκόλληση του κάδου πυρόσβεσης από το εναέριο μέσο, προκαλώντας άμεσα συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Μετά την αποκόλληση του κάδου, η άμεση και επιτυχής προσγείωση του ελικοπτέρου πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια σε ένα προσβάσιμο σημείο, το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως του ποταμού Αώου. Η γρήγορη αντίδραση του χειριστή ήταν καθοριστική για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, και τα δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου είναι ασφαλή και καλά στην υγεία τους.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα

Η δασική πυρκαγιά στην οποία επιχειρούσε το ελικόπτερο ξέσπασε στο όρος Τύμφη, σε μια περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εξελίσσεται ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέα. Η αιτία της πυρκαγιάς, όπως αναφέρθηκε, ήταν κεραυνός, ο οποίος έπληξε το δύσβατο σημείο, προκαλώντας την έναρξη της φωτιάς.

Η φωτιά βρίσκεται σε απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, γεγονός που καθιστά τις προσπάθειες κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. Για την αντιμετώπισή της, επιχειρεί στο σημείο μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, αποτελούμενη από επτά πυροσβέστες. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχει ενεργά και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κόνιτσας, συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστών.

Οι ρίψεις νερού από το εναέριο μέσο είχαν σταματήσει περίπου μία ώρα πριν από την καθήλωση του ελικοπτέρου. Ο χειριστής είχε διαπιστώσει τη βλάβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης νερού, κάτι που οδήγησε στην απόφαση για διακοπή των ρίψεων και την άμεση προσγείωση.

Επόμενα βήματα για το ελικόπτερο

Μετά την ασφαλή προσγείωση, το πλήρωμα του ελικοπτέρου πρόκειται να πραγματοποιήσει έναν λεπτομερή έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης που αποκολλήθηκε. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η έκταση της βλάβης και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες αποκατάστασης, ώστε το ελικόπτερο να επανέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του κάδου και επιδιορθωθεί η μηχανική βλάβη, το ελικόπτερο θα είναι έτοιμο να συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο στην περιοχή της πυρκαγιάς. Η προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια του πληρώματος και η αποτελεσματική συμμετοχή στην κατάσβεση της φωτιάς, μόλις επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader