Ιστορική δικαίωση αεροσυνοδού για τον καρκίνο του μαστού στη Γαλλία

Σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται ιστορική για τον αεροπορικό κλάδο της Γαλλίας, πρώην αεροσυνοδός της Air France δικαιώθηκε νομικά, με τον καρκίνο του μαστού να αναγνωρίζεται ως επαγγελματική ασθένεια. Η Σοφίλ Λενώ, 59 ετών και πλέον σε ύφεση, πέτυχε αυτή την αναγνώριση μετά από έναν επίμονο αγώνα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σπουδαίο νομικό προηγούμενο, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τη δικαίωση και άλλων εργαζομένων γυναικών.

Η ιστορική απόφαση του δικαστηρίου

Το Δικαστήριο της Μπαγιόν δικαίωσε την προσφυγή της Σοφίλ Λενώ, παρά τις αρχικές απορριπτικές αποφάσεις των αρμόδιων περιφερειακών επιτροπών. Η δικαστική απόφαση βασίστηκε στους αυξημένους επιβαρυντικούς παράγοντες που υπέστη η εργαζόμενη κατά την πολυετή καριέρα της, αναγνωρίζοντας τη σύνδεση μεταξύ της εργασίας της και της ασθένειας.

Η απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη, καθώς δεν ασκήθηκε έφεση από κανένα μέρος. Αυτό το γεγονός επέτρεψε στην πρώην αεροσυνοδό να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, μετά την αναγνώριση της ασθένειάς της ως επαγγελματικής.

Η πολυετής καριέρα της αεροσυνοδού

Η Σοφίλ Λενώ υπηρέτησε στον εθνικό αερομεταφορέα της Γαλλίας, την Air France, για τρεις δεκαετίες, από το 1989 έως το 2019. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συγκέντρωσε περισσότερες από 12.600 ώρες πτήσης.

Από αυτές τις ώρες, οι 6.500 πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας παράγοντας που θεωρήθηκε σημαντικός στην υπόθεση. Η ηλικία της, 59 ετών, και το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον σε ύφεση, πλαισιώνουν την προσωπική της ιστορία πίσω από τη νομική μάχη.

Ο επίμονος αγώνας και η στήριξη

Ο καρκίνος του μαστού δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών της Γαλλίας, γεγονός που καθιστούσε τον αγώνα της κυρίας Λενώ ιδιαίτερα δύσκολο. Ο δικαστικός της αγώνας διήρκησε δυόμισι χρόνια, απαιτώντας επίμονη προσπάθεια για τη δικαίωσή της.

Σε αυτή την προσπάθεια, η Σοφίλ Λενώ είχε την ενεργή υποστήριξη του συνδικάτου CFDT, καθώς και της δικηγόρου της, Ελίζαμπεθ Λερού. Η ίδια δήλωσε συγκινημένη: «Είναι η πιο θερμή μου ευχή αυτή η νίκη να ανοίξει τον δρόμο για άλλες γυναίκες που μέχρι τώρα δεν τολμούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους».

Από την πλευρά της, η Air France ανέφερε πως δεν αποτελούσε μέρος της δικαστικής διαδικασίας, ωστόσο επανέλαβε τη δέσμευσή της για την υγεία των εργαζομένων της.

Προηγούμενα και επιστημονικά δεδομένα

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση έρχεται να προστεθεί σε ένα ανάλογο προηγούμενο του 2023. Τότε, μια νοσοκόμα που εργαζόταν επί 28 χρόνια σε νυχτερινές βάρδιες είχε επίσης δικαιωθεί δικαστικά.

Αυτές οι αποφάσεις ενισχύουν τα επιστημονικά δεδομένα που συνδέουν τη νυχτερινή εργασία με αυξημένους κινδύνους για την υγεία. Η σύνδεση αυτή αποτελεί κεντρικό στοιχείο στις υποθέσεις αναγνώρισης ασθενειών ως επαγγελματικών.

Η σημασία της απόφασης για τις εργαζόμενες

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στη Γαλλία, με περίπου 13.000 απώλειες ετησίως. Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση για την Σοφίλ Λενώ αποκτά ευρύτερη σημασία.

Η δικαίωση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ατομική νίκη, αλλά ένα θαρραλέο βήμα προς τη συλλογική προστασία των εργαζομένων. Δημιουργεί ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο που μπορεί να επηρεάσει θετικά τις διεκδικήσεις άλλων γυναικών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας λόγω των συνθηκών εργασίας τους.

Με πληροφορίες από: Reader