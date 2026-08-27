Η 2η Υ.ΠΕ. απορρίπτει ιδιωτική πρωτοβουλία για το Κέντρο Υγείας Τήνου

Μια ασυνήθιστη υπόθεση που αφορά τη συγκέντρωση χρημάτων από ιδιώτες για το Κέντρο Υγείας Τήνου έρχεται στο φως, με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου να δηλώνει κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει την έγκρισή της. Η 2η Υ.ΠΕ. ξεκαθαρίζει ότι η δράση δεν τέθηκε υπό την αιγίδα της ούτε του Κέντρου Υγείας Τήνου και επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Η ανακοίνωση της 2ης Υ.ΠΕ. και η πρωτοβουλία T2T

Αφορμή για την ανακοίνωση της 2ης Υ.ΠΕ. αποτέλεσαν πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις, σύμφωνα με τα οποία η πρωτοβουλία με την ονομασία «T2T – From Tinos to Tinos» συγκέντρωσε το ποσό των 60.000 ευρώ. Μέρος αυτού του ποσού φέρεται να προορίζεται για την αγορά ενός υπερηχοτομογράφου, ο οποίος θα διατεθεί στο Κέντρο Υγείας Τήνου.

Ωστόσο, η διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου διευκρινίζει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν οργανώθηκε, δεν συνδιοργανώθηκε και δεν τέθηκε σε καμία περίπτωση υπό την αιγίδα της 2ης Υ.ΠΕ. ή του Κέντρου Υγείας Τήνου. Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν δόθηκε καμία έγκριση για τη συγκέντρωση ή τη διάθεση χρημάτων στο όνομα της δημόσιας αυτής δομής.

Προφορική ενημέρωση χωρίς έγκριση

Πριν από την έναρξη της ιδιωτικής αυτής πρωτοβουλίας, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Τήνου ενημέρωσε προφορικά τον Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. σχετικά με την πρόθεση συγκέντρωσης χρημάτων για την προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου. Παρά την ενημέρωση, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έλαβε την απαιτούμενη έγκριση από την Υγειονομική Περιφέρεια.

Από την πλευρά της 2ης Υ.ΠΕ., επισημάνθηκε ότι οι ανάγκες εξοπλισμού μιας δημόσιας μονάδας υγείας καθορίζονται πάντοτε βάσει ενός τεκμηριωμένου σχεδιασμού. Τονίστηκε επίσης ότι κάθε δωρεά προς δημόσιες δομές υγείας προϋποθέτει την υποβολή επίσημης πρότασης και την έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο θεσμικό όργανο, διαδικασίες που δεν ακολουθήθηκαν στην προκειμένη περίπτωση.

Απουσία γραπτής συμφωνίας και παραλαβής

Η 2η Υ.ΠΕ. υπογραμμίζει ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ γραπτή συμφωνία σε αυτήν, ούτε υπογράφηκε κάποιο έγγραφο που να καθορίζει τον φορέα και τον τρόπο συγκέντρωσης και διαχείρισης των χρημάτων. Επίσης, δεν υπήρξε συμφωνία σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο του ποσού, το τελικό ύψος του, καθώς και τον ακριβή προορισμό των χρημάτων.

Περαιτέρω, δεν συμφωνήθηκαν οι όροι που αφορούν την προμήθεια, την εγκατάσταση, την εγγύηση και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Μέχρι σήμερα, η 2η Υ.ΠΕ. και το Κέντρο Υγείας Τήνου δεν έχουν παραλάβει, διαχειριστεί ή αποδεχθεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή εξοπλισμό από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ούτε το ανακοινωθέν ποσό των 60.000 ευρώ ούτε τον τρόπο διάθεσής του.

Κεντρικός διαγωνισμός και νόμιμες διαδικασίες

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες εξοπλισμού των μονάδων υγείας, η 2η Υ.ΠΕ. ενημερώνει ότι από το προηγούμενο έτος, δηλαδή πριν από την έναρξη της εν λόγω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κεντρικός διαγωνισμός. Αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος του έργου «Αναβάθμιση Ιατρικού Εξοπλισμού Π.Φ.Υ.» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο εν λόγω διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια 26 υπερηχοτομογράφων γενικής χρήσης για τις ανάγκες της 2ης Υ.ΠΕ. Οι υπερηχοτομογράφοι αυτοί θα κατανεμηθούν στις μονάδες υγείας με βάση τις τεκμηριωμένες και επίσημα καταγεγραμμένες ανάγκες τους, διασφαλίζοντας την ορθή και διαφανή διαδικασία.

Η θέση της 2ης Υ.ΠΕ. για τις δωρεές

Η 2η Υ.ΠΕ. αναγνωρίζει την αξία και τη σημασία κάθε πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς, τονίζοντας ότι οι δωρεές ιδιωτών προς τις δημόσιες δομές υγείας είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποδοχή αυτών των δωρεών πρέπει να ακολουθεί πάντοτε τη νόμιμη διαδικασία και να προϋποθέτει ένα σαφές, γραπτό και θεσμικά εγκεκριμένο πλαίσιο.

Μέχρι να υποβληθεί και να εγκριθεί επίσημη πρόταση δωρεάς, η 2η Υ.ΠΕ. καθιστά σαφές ότι κάθε αναφορά πως η συγκεκριμένη δράση ή η διάθεση του ποσού έχει εγκριθεί από αυτήν ή το Κέντρο Υγείας Τήνου είναι ανακριβής. Η Υγειονομική Περιφέρεια επιφυλάσσεται πάντως κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση του κύρους και της λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki