Σοβαρά 13χρονος από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Δραματική αύξηση κρουσμάτων στην Αττική

Δραματική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Η Αττική βρίσκεται στο «κόκκινο», με 37 δήμους να έχουν καταγράψει κρούσματα της νόσου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η νόσος έχει αρχίσει να πλήττει και μικρότερες ηλικίες. Οι ειδικοί κατέγραψαν το πρώτο σοβαρό περιστατικό λοίμωξης σε έναν 13χρονο ασθενή, ο οποίος εμφάνισε επιπλοκές στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Ηλικιακά δεδομένα και συνολική εικόνα

Ο 13χρονος αποτελεί το νεαρότερο θύμα του ιού που παρουσίασε τέτοιες επιπλοκές, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας όσων εκδηλώνουν βαριά εικόνα υπολογίζεται στα 75 έτη. Ο γηραιότερος ασθενής με σοβαρή λοίμωξη έφτασε τα 96 χρόνια.

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026, οι επίσημες διαγνώσεις εγχώριων κρουσμάτων ανήλθαν σε 232. Από αυτό το σύνολο, 165 άτομα εκδήλωσαν βαριά συμπτωματολογία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση. Αντίθετα, 67 πολίτες πέρασαν τη λοίμωξη με ήπια σημάδια ή και εντελώς ασυμπτωματικά.

Πίεση στα νοσοκομεία και θάνατοι

Η επιδημιολογική πίεση είναι εμφανής στα νοσοκομεία της χώρας. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, εντοπίστηκαν ή δηλώθηκαν 75 νέες λοιμώξεις. Οι θάνατοι από τον ιό έχουν ανέλθει στους 19, πλήττοντας αποκλειστικά ανθρώπους άνω των 65 ετών.

Αυτή τη στιγμή, 73 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι σε διάφορα ιδρύματα. Ειδικότερα, 26 εξ αυτών δίνουν μάχη σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ένας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), ενώ 46 λαμβάνουν φροντίδα σε απλές κλινικές. Παράλληλα, 124 άτομα έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ 16 προσβληθέντες δεν χρειάστηκαν καν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Γεωγραφική εξάπλωση του ιού

Η παρουσία του ιού εντοπίζεται πλέον σε 61 δήμους, οι οποίοι υπάγονται σε 18 Περιφερειακές Ενότητες και συνολικά πέντε Περιφέρειες της επικράτειας. Το μεγαλύτερο βάρος της επιδημιολογικής κρίσης σηκώνει μακράν το Λεκανοπέδιο Αττικής, συγκεντρώνοντας 37 δήμους όπου εκτιμάται πως υπήρξε έκθεση στον ιό.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 12 δήμους, η Θεσσαλία με 9, η Στερεά Ελλάδα με 2 και η Πελοπόννησος με μόλις έναν δήμο. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κάνει ειδική μνεία στην Περιφέρεια Αττικής, επισημαίνοντας την ασυνήθιστα έντονη κυκλοφορία του παθογόνου φέτος, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι περιοχές της Αττικής με κρούσματα

Οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η παρούσα κατάσταση πιθανόν να πυροδοτήθηκε από αστοχίες και ανεπαρκή επικοινωνία μεταξύ του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και της Περιφέρειας Αττικής. Στην Αττική, οι περιοχές πιθανής έκθεσης αφορούν τους εξής 37 δήμους:

Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αθηναίων, Αλίμου, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Γλυφάδας, Διονύσου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μαραθώνο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr