Η ομολογία του συζυγοκτόνου στη Ροδόπη: «Θόλωσα, άρπαξα ένα μαχαίρι και τη σκότωσα»

Τη στυγερή δολοφονία της 44χρονης συζύγου του ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη, μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο άντρας, αλβανικής καταγωγής και πατέρας τριών παιδιών, ισχυρίστηκε ότι «θόλωσε» και δεν ήξερε τι έκανε, οδηγούμενος στο φονικό χτύπημα.

Το άψυχο σώμα της γυναίκας βρέθηκε τις μεσημεριανές ώρες μέσα στο σπίτι τους σε ένα χωριό της Ροδόπης από ένα συγγενικό πρόσωπο. Παρά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ήταν ήδη αργά.

Η ομολογία μέσα από το νοσοκομείο

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έλαβαν σήμερα Τετάρτη το πράσινο φως από τους θεράποντες ιατρούς, επιτρέποντάς τους να έρθουν σε επαφή με τον συλληφθέντα. Ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι το μυαλό του θόλωσε και έτσι άρπαξε το μαχαίρι, σκοτώνοντας την 44χρονη γυναίκα. «Τσακωθήκαμε, τα πράγματα ξέφυγαν και δεν ήξερα τι έκανα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Το φονικό όπλο και η αιτία θανάτου

Ο 53χρονος χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών για να τραυματίσει θανάσιμα το θύμα στην τραχηλική χώρα. Ο θάνατος της 44χρονης επήλθε μέσα σε πέντε λεπτά, ως αποτέλεσμα της εσωτερικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από τον τραυματισμό.

Στο σημείο της δολοφονίας, οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και εντόπισαν δύο μαχαίρια, προχωρώντας στη σύλληψη του δράστη.

Το ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς

Από τις αποκαλύψεις για το παρελθόν του ζευγαριού διαφαίνεται ένα μοτίβο κακοποιητικής συμπεριφοράς. Η 44χρονη επιθυμούσε να πάρει διαζύγιο από τον κακοποιητικό σύντροφό της και είχε ήδη έρθει σε επαφή με δικηγόρο για να υποβάλει το σχετικό αίτημα, κάτι που ο δράστης γνώριζε.

Επιπλέον, η 44χρονη εργαζόταν για να πετύχει την οικονομική της ανεξαρτησία, γεγονός που δεν αποδεχόταν ο 53χρονος. Η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας του θύματος τόνισε ότι η καταγγελία του 2022 δεν ήταν η μοναδική περίπτωση κακοποίησης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν είχε συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ο 53χρονος είχε χρειαστεί στο παρελθόν βραχεία ψυχιατρική νοσηλεία δύο ημερών, μετά την οποία πήρε εξιτήριο με οδηγίες για συνέχιση της φαρμακευτικής του θεραπείας.

Η νομική διάσταση της υπόθεσης

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr