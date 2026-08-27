Η περιοχή των εκβολών του ποταμού Ιλισσού, στα όρια των δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου, έχει μετατραπεί σε μια ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή και άμεσο υγειονομικό κίνδυνο. Χιλιάδες νεκρά ψάρια, τοξικά λύματα και μια αφόρητη δυσοσμία απειλούν πλέον τον πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό. Οι εικόνες που καταγράφονται στο σημείο είναι αποκαρδιωτικές και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και τον τρόπο εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση στις εκβολές του Ιλισσού

Στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η περιοχή των εκβολών του Ιλισσού παρουσιάζει ένα θέαμα που προκαλεί ανησυχία. Αυτό το τμήμα, που βρίσκεται ανάμεσα στην Καλλιθέα και το Μοσχάτο, έχει μετατραπεί σε μια εστία μόλυνσης, με τις συνέπειες να είναι εμφανείς και να επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η κατάσταση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως οικολογική τραγωδία, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση.

Η εικόνα που αντικρίζει κανείς στο σημείο είναι αποκαρδιωτική, καθώς η περιοχή έχει υποστεί ανυπολόγιστη οικολογική ζημιά. Η σοβαρότητα του προβλήματος υπερβαίνει την απλή περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς συνιστά έναν άμεσο υγειονομικό κίνδυνο για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Οι συνέπειες των τεχνικών παρεμβάσεων

Η τρέχουσα κατάσταση στον Ιλισσό συνδέεται άμεσα με τεχνικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Συγκεκριμένα, στο τμήμα όπου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα, οι εργασίες άφησαν πίσω τους ένα βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μετά την άντληση των θαλασσινών υδάτων, η οποία ήταν απαραίτητη για τις ανάγκες των εργασιών, αποκαλύφθηκε ένα μακάβριο θέαμα.

Χιλιάδες νεκρά ψάρια βρέθηκαν εγκλωβισμένα στον βούρκο, όπου και αποσυντίθενται κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου. Αυτό το γεγονός υποδεικνύει την έλλειψη πρόνοιας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς δεν υπήρξε η παραμικρή μέριμνα για τη διάσωση ή την ορθή απομάκρυνση της τοπικής ιχθυοπανίδας πριν ή κατά τη διάρκεια των τεχνικών παρεμβάσεων.

Η αφόρητη δυσοσμία και η εκτεταμένη μόλυνση

Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία λόγω της αποπνικτικής δυσοσμίας που επικρατεί στην περιοχή. Η οσμή αυτή προσομοιάζει έντονα με αυτή ενός ανοιχτού αγωγού λυμάτων, καθιστώντας την ατμόσφαιρα αφόρητη. Τα στάσιμα και σκουρόχρωμα ύδατα του ποταμού είναι εμφανώς επιβαρυμένα, με την παρουσία πετρελαιοειδών και λιπαντικών να είναι ευδιάκριτη, εντείνοντας το πρόβλημα της μόλυνσης.

Πέρα από τη ρύπανση των υδάτων, η ευρύτερη περιοχή έχει μετατραπεί σε μια πρόχειρη χωματερή. Πλαστικά, αφρολέξ και οικοδομικά υλικά βρίσκονται διάσπαρτα παντού, συμπληρώνοντας την εικόνα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αυτή η συσσώρευση απορριμμάτων επιβαρύνει περαιτέρω το οικοσύστημα και την υγειονομική κατάσταση.

Άμεση υγειονομική απειλή για τον αστικό ιστό

Το ζήτημα που έχει προκύψει στον Ιλισσό υπερβαίνει κατά πολύ τη σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση και συνιστά μια άμεση υγειονομική απειλή. Η εστία αποσύνθεσης και μόλυνσης βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό των δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου. Αυτό καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη για τη δημόσια υγεία των κατοίκων που ζουν σε κοντινή απόσταση.

Η παρουσία χιλιάδων νεκρών ψαριών που αποσυντίθενται σε συνδυασμό με τα τοξικά λύματα και τα διάσπαρτα απορρίμματα δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδανικό για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Η δυσοσμία και η οπτική ρύπανση είναι μόνο οι πιο εμφανείς πτυχές ενός ευρύτερου προβλήματος που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Η απουσία περιβαλλοντικής μέριμνας

Παράλληλα με την οικολογική καταστροφή, αναδεικνύεται και η πλήρης απουσία περιβαλλοντικής μέριμνας από τους αρμόδιους φορείς. Δεν υπήρξε καμία πρόνοια για την προστασία της τοπικής ιχθυοπανίδας πριν και κατά τη διάρκεια των τεχνικών παρεμβάσεων. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εκατοντάδες μικρότερα ψάρια δίνουν μάχη επιβίωσης στις ελάχιστες υδάτινες κοιλότητες που έχουν απομείνει.

Η έλλειψη σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση των έργων έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγική κατάσταση. Η αδιαφορία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργασιών έχει ως αποτέλεσμα μια σοβαρή οικολογική ζημιά και έναν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, με την περιοχή να παραμένει εκτεθειμένη σε αυτή την περιβαλλοντική πληγή.

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