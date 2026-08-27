Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση και το παρελθόν του δράστη

Η 44χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε άγρια από τον 53χρονο αλλοδαπό σύζυγό της σε χωριό της Ροδόπης, κατέληξε μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το τραγικό περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 26 Αυγούστου 2026, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, παραμένει νοσηλευόμενος υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση, ενώ το παρελθόν του ζευγαριού αποκαλύπτει ένα μοτίβο κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Η μοιραία επίθεση και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η μοιραία βλάβη προκλήθηκε από ένα μαχαίρι κουζίνας μήκους 20 εκατοστών. Το χτύπημα εντοπίστηκε στην περιοχή του λαιμού, με τη λεπίδα να φτάνει και να διαπερνά τον δεξιό πνεύμονα της 44χρονης. Αυτό προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται ότι επήλθε πολύ γρήγορα, μέσα σε περίπου τρία έως πέντε λεπτά από το χτύπημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα του θύματος.

Οι στιγμές μετά το έγκλημα και η σύλληψη

Την ώρα της τραγωδίας, δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας βρίσκονταν στην κατοικία τους στη Διαλαμπή. Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές, τηλεφωνώντας το μεσημέρι της Τετάρτης και αναφέροντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στον λαιμό. Ο 19χρονος γιος της οικογένειας μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε, φέροντας τραύμα στην περιοχή του θώρακα, και να κατανάλωσε καυστικό υγρό, πιθανόν πετρέλαιο ή φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν δύο μαχαίρια και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και προηγούμενες καταγγελίες

Οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του ζευγαριού φέρνουν στο φως ένα μοτίμο κακοποιητικής συμπεριφοράς από την πλευρά του δράστη. Η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας του θύματος τόνισε ότι η καταγγελία του 2022 δεν ήταν η μοναδική. Ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ύστερα από σύλληψη με την αυτόφωρη διαδικασία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της ίδιας γυναίκας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.

Η δικηγόρος του θύματος ανέφερε ότι η 44χρονη είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της, με τον δράστη να ασκεί λεκτική βία και να εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά ανά διαστήματα. Η ζήλια του συζύγου και η προσπάθεια της γυναίκας να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία αναφέρονται ως αιτίες της ενδοοικογενειακής βίας. Η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει και είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της για την έκδοση διαζυγίου την επόμενη ημέρα. Η δικηγόρος σημείωσε επίσης ότι τα θύματα πολλές φορές δεν φεύγουν και για οικονομικούς λόγους, ενώ στην περίπτωση της 44χρονης υπήρχε και το ζήτημα της άδειας παραμονής, καθώς βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα.

Η ψυχική υγεία του δράστη και η ποινική δίωξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος είχε χρειαστεί στο παρελθόν βραχεία ψυχιατρική νοσηλεία δύο ημερών, μετά την οποία πήρε εξιτήριο με οδηγίες για συνέχιση της φαρμακευτικής του θεραπείας. Λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αν και είχε κριθεί ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Σε βάρος του συλληφθέντα αλλοδαπού έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki