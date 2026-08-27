Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Πετράκης

Έφυγε από τη ζωή ο ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Πετράκης, με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Τετάρτη 26 Αυγούστου, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε αιφνίδια το τελευταίο διάστημα. Ο Βασίλης Πετράκης ήταν γνωστός για τη δράση του στον ραδιοφωνικό σταθμό «904 αριστερά στα FM», όπου η παρουσία του ήταν σταθερή και αναγνωρίσιμη.

Η πορεία του στον ραδιοφωνικό σταθμό και την εκπαίδευση

Ο Βασίλης Πετράκης αφιέρωσε μέρος της ζωής του στο ραδιόφωνο, υπηρετώντας ως ραδιοφωνικός παραγωγός στον σταθμό «904 αριστερά στα FM». Μέσα από τη συχνότητα του σταθμού, συνέβαλε στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία των ακροατών, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Η φωνή του και οι εκπομπές του αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς.

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με το ραδιόφωνο, ο Βασίλης Πετράκης είχε και μια μακρά και σημαντική πορεία ως καθηγητής Γερμανικών. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, προσφέροντας τις γνώσεις του και διαπαιδαγωγώντας γενιές μαθητών, κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η διδασκαλική του ιδιότητα τον καθιστούσε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα.

Η πολιτική του δράση και η σύνδεσή του με το ΚΚΕ

Ο Βασίλης Πετράκης χαρακτηριζόταν από βαθιά πολιτική συνείδηση και ήταν ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η οργάνωσή του στις τάξεις του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο που διέμενε και εργαζόταν εκεί ως καθηγητής. Η προσήλωσή του στα ιδανικά του κόμματος ήταν εμφανής σε όλη του τη διαδρομή.

Εκτός από την κομματική του δράση, ο σύντροφος Βασίλης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦΙΕ στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας την ενεργή του συμμετοχή σε συνδικαλιστικά και κοινωνικά δρώμενα. Η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ σημειώνει επίσης ότι ο Βασίλης Πετράκης επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, τον Αλμυρό Μαγνησίας, το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει τους δεσμούς του με την περιοχή.

Το μήνυμα αποχαιρετισμού από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποχαιρετά τον σύντροφο Βασίλη Πετράκη, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον πρόωρο χαμό του. Στην ανακοίνωση τονίζεται η επιλογή του να ακολουθήσει «το δύσκολο και σκληρό δρόμο, το δρόμο του αγώνα και της αξιοπρέπειας», μια επιλογή για την οποία ήταν, όπως αναφέρεται, περήφανος σε όλη του τη ζωή. Η στάση του αυτή αποτελούσε παράδειγμα για τους συντρόφους του.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τον Βασίλη Πετράκη ως έναν αληθινό μαχητή, πάντα χαμογελαστό και αλύγιστο απέναντι στις δυσκολίες, πιστό στην κομμουνιστική ιδεολογία και τις αρχές της. Θα τον θυμούνται για την ευγένεια του χαρακτήρα του, τη συντροφικότητα που επέδειξε σε κάθε περίσταση, την ανυποχώρητη στάση του στις πεποιθήσεις του, καθώς και για το νοιάξιμο που είχε για τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς με πίστη στα ιδανικά του κόμματος, μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες του αγώνα.

Συλλυπητήρια στους οικείους του Βασίλη Πετράκη

Η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ Μαγνησίας, σε συνεργασία με την Κομματική Οργάνωση Βάσης (ΚΟΒ) Αλμυρού, εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Βασίλη Πετράκη. Τα συλλυπητήρια απευθύνονται με σεβασμό και συμπαράσταση στη μητέρα του εκλιπόντος, στον αδερφό του, στα ανίψια του, καθώς και σε όλους τους λοιπούς συγγενείς και φίλους του, που θρηνούν την απώλειά του.

Με πληροφορίες από: Reader