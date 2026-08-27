Άργος: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε πάρκο

Ένας αλλοδαπός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης, 27 Αυγούστου 2026, μέσα σε πάρκο στην οδό Ινάχου στο Άργος.

Τα στοιχεία ταυτότητας του άνδρα παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Τον νεκρό άνδρα εντόπισαν περαστικοί πολίτες, οι οποίοι και ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και μετέφερε τη σορό του στο νοσοκομείο Αργολίδας.

Έρευνα από την Ασφάλεια

Η Ασφάλεια έχει αναλάβει την υπόθεση και διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του αλλοδαπού άνδρα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: enikos.gr