Καταγγελία για επιβάτιδα με γάτα σε ΚΤΕΛ Μαγνησίας: Ζητήθηκε να τοποθετηθεί στη σκάλα του λεωφορείου

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε καταγγελία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ) σε βάρος των ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Το περιστατικό αφορά επιβάτιδα που ταξίδευε από τον Βόλο προς την Αθήνα μαζί με τη γάτα της, από την οποία φέρεται να ζητήθηκε να τοποθετήσει το κατοικίδιό της στη σκάλα του λεωφορείου. Η διοίκηση των ΚΤΕΛ ανακοίνωσε ότι διερευνά το συμβάν, ζητώντας εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και εκφράζοντας τη συγγνώμη της.

Το περιστατικό και η καταγγελία

Το συμβάν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια δρομολογίου των ΚΤΕΛ Μαγνησίας που εκτελούσε τη διαδρομή από τον Βόλο με προορισμό την Αθήνα. Η επιβάτιδα ταξίδευε νόμιμα με τη γάτα της, έχοντας το ζώο σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανόνες.

Ωστόσο, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε καταγγελία στη διοίκηση του ΚΤΕΛ Νομού Μαγνησίας, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη αντιμετώπιση. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΦΠΟ, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να τοποθετήσει το ζώο είτε στον διάδρομο είτε στη σκάλα του λεωφορείου.

Εσφαλμένη επίκληση της νομοθεσίας

Η απαίτηση αυτή φέρεται να έγινε με «εσφαλμένη επίκληση της νομοθεσίας», όπως αναφέρει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Η ΠΦΠΟ επισημαίνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς εντός του χώρου των επιβατών.

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία ορίζει ότι τα κατοικίδια πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς. Αντίθετα, απαγορεύεται η τοποθέτησή τους σε διαδρόμους, σε σημεία εισόδου-εξόδου του λεωφορείου ή στον χώρο αποσκευών, καθώς αυτά τα σημεία δεν είναι κατάλληλα για την ασφαλή μετακίνηση των ζώων.

Η αντίδραση της Ομοσπονδίας

Η ΠΦΠΟ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του προσωπικού ασφαλείας και των οδηγών ως απαράδεκτη, τονίζοντας την ανάγκη για ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζήτησε την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την έγγραφη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έρευνας.

Παράλληλα, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ζητεί να υπάρξει σαφής και ορθή ενημέρωση του προσωπικού των ΚΤΕΛ. Στόχος είναι να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον και να διασφαλιστεί ο σεβασμός προς τους επιβάτες που μεταφέρουν νόμιμα τα ζώα συντροφιάς τους, κάτι που αποτελεί υποχρέωση κάθε μεταφορικού φορέα.

Η απάντηση των ΚΤΕΛ Μαγνησίας

Σε απάντησή τους, τα ΚΤΕΛ Μαγνησίας ευχαρίστησαν την ΠΦΠΟ για την επιστολή με αριθμό 2456/26 και την ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό της 18ης Αυγούστου 2026. Η διοίκηση των ΚΤΕΛ ανέφερε ότι έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.

Επίσης, τα ΚΤΕΛ Μαγνησίας δήλωσαν ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους υπαλλήλους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας.

Δέσμευση για ορθή ενημέρωση και συγγνώμη

Η διοίκηση των ΚΤΕΛ Μαγνησίας υπογράμμισε ότι στους υπαλλήλους της έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς. Πρόσθεσε δε ότι το προσωπικό ενημερώνεται συνεχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, τα ΚΤΕΛ Μαγνησίας απολογήθηκαν ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό. Η συγγνώμη επεκτάθηκε και σε κάθε άλλο επιβάτη που ενδεχομένως αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία, δεσμευόμενα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και τον σεβασμό προς τους επιβάτες και τα ζώα συντροφιάς τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos