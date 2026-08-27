Καθυστερήσεις και υποτίμηση του μετώπου έδειξε η έρευνα για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό

Η έρευνα για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και επεκτάθηκε μέχρι τη δυτική Αττική, καίγοντας περίπου 140.000 στρέμματα, αποκαλύπτει καθυστερήσεις στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπήρξε υποτίμηση της σοβαρότητας του μετώπου τόσο στην επίγεια όσο και στην εναέρια επιχείρηση. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη μοιραία σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς.

Τα ευρήματα για την κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων

Η μέχρι στιγμής έρευνα για τη μεγαλύτερη φετινή πυρκαγιά στη χώρα μας, η οποία ξεκίνησε από δίκτυο ηλεκτροδότησης αιολικού πάρκου, δείχνει καθυστέρηση στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Τα τηλεματικά δεδομένα υποδεικνύουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από επίγειες δυνάμεις κατά τον κρίσιμο χρόνο αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Μόλις δύο πυροσβεστικά οχήματα από τη Θήβα ήταν αυτά που κινητοποιήθηκαν τις κρίσιμες στιγμές, κατά τις οποίες, δυνητικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να περιοριστεί η πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις και γίνει αντικειμενικά ανεξέλεγκτη. Το πρόβλημα σε σχέση με τον βαθμό κινητοποίησης εντοπίζεται ειδικότερα στο πρώτο δίωρο από την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η εναέρια επιχείρηση και οι καιρικές συνθήκες

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι και η εναέρια επιχείρηση δεν ήταν, σε πρώτο χρόνο, ανάλογη της σοβαρότητας του μετώπου. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι ότι όταν ξέσπασε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, επικράτησε η λογική να πετάξουν με φειδώ εναέρια μέσα στην περιοχή, προκειμένου να κρατηθούν δυνάμεις για την Αττική.

Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ξέσπασε την ίδια ημέρα, και συγκεκριμένα λίγες ώρες αργότερα, πυρκαγιά σε άλσος στο Χαϊδάρι, σηκώθηκαν άμεσα 11 εναέρια μέσα, δηλαδή πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα. Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή της Βοιωτίας την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δίπλα από το αιολικό πάρκο ιδιώτη, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνεμοι ήταν μικρότερης έντασης σε σχέση με ό,τι αρχικά είχε ειπωθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δεδομένα από τον μετεωρολογικό σταθμό στο Καπαρέλλι Βοιωτίας, ο οποίος βρίσκεται στην πλαγιά του Κιθαιρώνα, δείχνουν ότι την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς οι άνεμοι είχαν ταχύτητα 25,7 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό το νούμερο αντιστοιχεί σε ανέμους έντασης 4 μποφόρ.

Η μοιραία σύγκρουση των ελικοπτέρων

Στο μεταξύ, με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI για τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Augusta Bell. Το δυστύχημα αυτό, που είχε ως απολογισμό δύο νεκρούς, συνέβη στην Ψάθα.

Στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. εξηγεί ότι όλο το βάρος της έρευνας πέφτει στην ανάλυση των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ή όχι λανθασμένος συντονισμός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η έρευνα για τον συντονισμό

Η πληροφορία ότι ο επίγειος συντονιστής της Πυροσβεστικής αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση διαψεύδεται από αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτός που είχε αποχωρήσει τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ανώτατο στέλεχος της Πυροσβεστικής.

Το εν λόγω στέλεχος βρισκόταν νωρίτερα στο πεδίο και, ως πιο υψηλόβαθμος, είχε την τελική επίβλεψη της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis