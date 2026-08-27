Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ξεκινούν σήμερα – Η διαδικασία και τα απαραίτητα στοιχεία

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια ξεκινούν σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός εννέα ημερών, με καταληκτική ημερομηνία την 4η Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και είναι απαραίτητη για την ένταξή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποιοι αφορά η διαδικασία

Η συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής απευθύνεται σε δύο βασικές κατηγορίες εισαχθέντων. Αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίοι εξασφάλισαν μια θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια μέσω της γενικής διαδικασίας. Παράλληλα, περιλαμβάνει και τους εισαχθέντες που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, έχοντας εισαχθεί με ειδικά κριτήρια.

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι πρωτοετείς φοιτητές θα χρειαστούν συγκεκριμένα στοιχεία. Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων πρέπει να έχουν διαθέσιμο τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, τον οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Επιπλέον, απαιτείται και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης που είχαν δημιουργήσει.

Από την άλλη πλευρά, οι εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία πρόσβασης που είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή. Γενικότερα, κατά την υποβολή της αίτησης, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πρόχειρα τα στοιχεία του ΑΜΚΑ τους, της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, καθώς και τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου που είχαν δηλώσει προηγουμένως.

Προσοχή στις ειδικές περιπτώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους φοιτητές που εμπίπτουν σε ειδικές περιπτώσεις. Αυτό αφορά όσους ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε κάποιο άλλο τμήμα Πανεπιστημίου στο παρελθόν ή είχαν διαγραφεί από προηγούμενο τμήμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα που ορίζονται για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στη νέα σχολή στην οποία εισήχθησαν. Αυτή η ενέργεια είναι κρίσιμη ώστε να ολοκληρωθεί κανονικά και χωρίς προβλήματα η διαδικασία της εγγραφής τους και να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή επιπλοκές.

Η προθεσμία και η σημασία της έγκαιρης εγγραφής

Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να μην αναβάλουν τη διαδικασία της εγγραφής τους για την τελευταία στιγμή. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και είναι σημαντικό να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή εντός αυτής της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου. Η έγκαιρη ολοκλήρωση διασφαλίζει την ομαλή ένταξή τους στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την καθυστέρηση.

Με πληροφορίες από: thetoc.gr