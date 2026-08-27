Φωτιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», ο οποίος στεγάζεται στην Τεχνόπολη, στην περιοχή του Γκαζιού. Η φωτιά προκλήθηκε, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στο υπόλοιπο κτήριο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ δεν αναφέρθηκαν κίνδυνοι για εργαζόμενους ή το προσωπικό ασφαλείας.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Τεχνόπολη

Το περιστατικό της πυρκαγιάς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, εντός των εγκαταστάσεων του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84». Ο σταθμός βρίσκεται στην Τεχνόπολη, μια γνωστή περιοχή στο Γκάζι της Αθήνας. Οι πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από ένα βραχυκύκλωμα.

Πιο συγκεκριμένα, η αιτία του συμβάντος φέρεται να ήταν ένας μετασχηματιστής. Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο μετασχηματιστής ενδεχομένως να εξερράγη λόγω κάποιας βλάβης, οδηγώντας στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παρά την αρχική ανησυχία, η φωτιά παρέμεινε περιορισμένη και δεν επεκτάθηκε σε άλλα σημεία ή ορόφους του κτηρίου, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην άμεση αντιμετώπισή της.

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις. Αρχικά, τρία πυροσβεστικά οχήματα, στελεχωμένα από εννέα πυροσβέστες, έφτασαν στην Τεχνόπολη. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της έκτασής της.

Λόγω της φύσης του περιστατικού και για την πλήρη διασφάλιση της περιοχής, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν περαιτέρω. Ένα επιπλέον πυροσβεστικό όχημα προστέθηκε στην επιχείρηση, ενισχύοντας την παρουσία των πυροσβεστών και επιτρέποντας έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο της κατάστασης. Η συντονισμένη δράση των συνεργείων συνέβαλε στον άμεσο έλεγχο της πυρκαγιάς.

Μέτρα ασφαλείας και διακοπή ηλεκτροδότησης

Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα μέτρα που ελήφθησαν ήταν η διακοπή της παροχής ρεύματος σε ολόκληρο το κτήριο όπου στεγάζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με στόχο να αποτραπεί η επέκταση τυχόν ηλεκτρολογικών προβλημάτων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των πυροσβεστών όσο και των εγκαταστάσεων. Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θεωρήθηκε κρίσιμη για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό το γεγονός ότι από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή απειλή για τη ζωή εργαζομένων του ραδιοφωνικού σταθμού, ούτε για το προσωπικό ασφαλείας που βρισκόταν στο κτήριο. Η έγκαιρη αντιμετώπιση και ο περιορισμός της φωτιάς συνέβαλαν στην αποτροπή δυσάρεστων συνεπειών για τους ανθρώπους.

Προηγούμενο πρόβλημα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Το πρόσφατο συμβάν δεν ήταν το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη. Πριν από λίγες ημέρες, είχε σημειωθεί ένα άλλο, παρόμοιο περιστατικό, το οποίο επίσης σχετιζόταν με ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός του ίδιου κτηρίου. Αυτό το προηγούμενο πρόβλημα είχε άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού.

Ως αποτέλεσμα του προγενέστερου ηλεκτρολογικού προβλήματος, είχε διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων, που αφορούν τις ηλεκτρολογικές υποδομές του κτηρίου, δημιουργεί ερωτήματα και υποδεικνύει την ανάγκη για διερεύνηση των αιτιών πίσω από αυτά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Reader