Η γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Νέα στοιχεία για την υπόθεση και το παρελθόν του ζευγαριού

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να δολοφόνησε την 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα ανήμερα των γενεθλίων της κόρης του ζευγαριού, με τον δράστη να επιχειρήσει στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Ροδόπη

Το φονικό σημειώθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ημέρα που η 44χρονη γυναίκα είχε επιστρέψει στη Ροδόπη από τη Θάσο, όπου εργαζόταν εποχικά. Σκοπός της επιστροφής της ήταν να βρεθεί κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει μαζί τους τα γενέθλια της κόρης της. Ωστόσο, η οικογενειακή αυτή στιγμή μετατράπηκε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 53χρονος πατέρας φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του. Μετά την πράξη του, ο δράστης αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιά και ήπιε φυτοφάρμακο σε μια απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ρόλος της 16χρονης κόρης του ζευγαριού υπήρξε τραγικός, καθώς ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές για το περιστατικό.

Ειδικότερα, τηλεφώνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) αναφέροντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Ο 19χρονος γιος της οικογένειας μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο πατέρας μεταφέρθηκε επίσης στο ίδιο νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ, μετά την κατάποση φυτοφαρμάκου και τους αυτοτραυματισμούς του, χωρίς πάντως να κινδυνεύει η ζωή του.

Το προβληματικό παρελθόν του ζευγαριού

Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα από την Αλβανία τα τελευταία 20 χρόνια. Ωστόσο, η σχέση τους φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος παρουσίαζε έντονη και παθολογική ζήλια απέναντι στη σύζυγό του, ενώ παράλληλα λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή.

Το παρελθόν του ζευγαριού περιλαμβάνει και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ένα τέτοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στο Ηράκλειο Κρήτης το 2020, όταν το ζευγάρι κατοικούσε μόνιμα εκεί. Τρία χρόνια πριν από τη γυναικοκτονία, η 44χρονη είχε καταγγείλει τον 53χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή.

Απόπειρες της 44χρονης να αντιμετωπίσει την κατάσταση

Η άτυχη 44χρονη, αντιμέτωπη με την προβληματική συμπεριφορά του συζύγου της, είχε προβεί σε ενέργειες για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είχε ζητήσει στο παρελθόν να νοσηλευτεί ο σύζυγός της σε ψυχιατρική δομή, αίτημα που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την προσπάθειά της να βρει λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια.

Επιπλέον, η γυναίκα ετοιμαζόταν να καταθέσει τα χαρτιά της για την αίτηση διαζυγίου από τον 53χρονο. Το ραντεβού της με τη δικηγόρο της, Ευαγγελία Κόλα, ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 27 Αυγούστου (27.08.2026). Δυστυχώς, το ραντεβού αυτό δεν έγινε ποτέ, καθώς η τραγωδία προηγήθηκε.

Η νομική διάσταση της υπόθεσης

Σε βάρος του συλληφθέντα 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Από τον χώρο του εγκλήματος κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό.

Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου μεταφέρθηκε μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του. Παρά τους αυτοτραυματισμούς και την κατάποση φυτοφαρμάκου, η ζωή του δεν κινδυνεύει, και αναμένεται να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Η μαρτυρία της δικηγόρου της 44χρονης

Συγκλονιστικά είναι όσα δήλωσε η Ευαγγελία Κόλα, η δικηγόρος της άτυχης 44χρονης. Η κ. Κόλα επιβεβαίωσε ότι το θύμα επρόκειτο να καταθέσει τα χαρτιά του διαζυγίου την Πέμπτη 27 Αυγούστου (27.08.2026), αλλά δεν πρόλαβε. Η μαρτυρία της δικηγόρου ενισχύει την εικόνα μιας γυναίκας που προσπαθούσε να απεμπλακεί από μια προβληματική σχέση.

Επιπλέον, η δικηγόρος αποκάλυψε πως ο δράστης έπαιρνε ψυχιατρική αγωγή, στοιχείο που είχε ήδη αναφερθεί. Η δήλωσή της προσθέτει βάρος στις πληροφορίες σχετικά με την ψυχική κατάσταση του 53χρονου και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το ζευγάρι επί σειρά ετών.

Με πληροφορίες από: Newsit