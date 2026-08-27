Η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε νέα συγκοινωνιακή εποχή, καθώς από την Πέμπτη 27/8 ξεκινά η λειτουργία πέντε ακόμα σταθμών του Μετρό. Η επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά τίθεται σε εμπορική λειτουργία, προσθέτοντας σημαντικές υποδομές στην πόλη. Με τους νέους σταθμούς, το δίκτυο του Μετρό φτάνει πλέον τους 18, δημιουργώντας έναν νέο συγκοινωνιακό άξονα προς τα νοτιοανατολικά.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά

Η λειτουργία των πέντε νέων σταθμών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα συγκοινωνιακής υποδομής για τη Θεσσαλονίκη. Η επέκταση αυτή αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου υπόγεια, καλύπτοντας μήκος 4,78 χιλιομέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς, τρία φρέατα αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τρεις σιδηροδρομικές διασταυρώσεις, καθώς και έναν επίσταθμο. Η νέα γραμμή φέρνει την Καλαμαριά σημαντικά πιο κοντά στο κέντρο της πόλης.

Οφέλη για την κυκλοφορία της πόλης

Η έναρξη λειτουργίας των νέων σταθμών του Μετρό αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κυκλοφοριακή συμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μείωση αυτή μπορεί να κυμανθεί από 13.000 έως 15.000 οχήματα ημερησίως. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δρόμων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Τα εγκαίνια από τον πρωθυπουργό και δηλώσεις της AKTOR

Τα εγκαίνια του έργου της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τελετή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των νέων σταθμών.

Από την πλευρά του Ομίλου AKTOR, ο γενικός διευθυντής Λειτουργιών και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές, Αναστάσιος Αρανίτης, τόνισε την υπερηφάνεια για την ολοκλήρωση ενός από τα δυσκολότερα έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία. Ο κ. Αρανίτης υπενθύμισε ότι πριν από 20 μήνες, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, είχε χαρακτηρίσει την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά ως «επόμενο στοίχημα».

Τεχνικές προκλήσεις και δοκιμές

Ο Αναστάσιος Αρανίτης υπογράμμισε τις σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, απαιτήθηκε η ολοκλήρωση πέντε διαφορετικών συμβάσεων, καθώς και η κατασκευή της επέκτασης σε ένα ήδη λειτουργούν δίκτυο Μετρό.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της νέας γραμμής σε ένα σύστημα driveless, δηλαδή χωρίς οδηγό, επέβαλε την διεξαγωγή ιδιαίτερα αυστηρών δοκιμών για λόγους ασφαλείας. Ο κ. Αρανίτης εξέφρασε την υπερηφάνεια για τις τεχνικές δυνατότητες της AKTOR και τον κόσμο της, που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του «πάρα πολύ δύσκολου και σημαντικού κατασκευαστικού αντικειμένου».

Ολοκλήρωση των δοκιμών

Σχετικά με τις διαδικασίες πριν την έναρξη λειτουργίας, ο διευθύνων Φρ. Ροσέλα, ανέφερε ότι προηγήθηκε ένας απαιτητικός μήνας δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές.

Στόχος των δοκιμών ήταν η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών, ώστε οι πέντε νέοι σταθμοί να είναι πλήρως έτοιμοι για τη λειτουργία τους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis