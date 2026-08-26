Η κρατική αρωγή για τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2026 τίθεται σε εφαρμογή

Το πλαίσιο κρατικής αρωγής τίθεται σε εφαρμογή για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026. Η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών πραγματοποιήθηκε με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αυτή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ενεργοποιεί παράλληλα τη στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων.

Οριοθέτηση και ενεργοποίηση μέτρων

Η κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την άμεση στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Μέσω αυτής, τίθεται σε εφαρμογή το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων και την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία της ταχύτητας με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Συγκεκριμένα, για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου 2026, η οριοθέτηση και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρωγής ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από τα συγκεκριμένα γεγονότα.

Το ύψος της κρατικής αρωγής

Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την εν λόγω απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών που απαιτούνται για την εκτίμηση των ζημιών.

Επιπλέον, ένα ποσό της τάξης των 246.000 ευρώ έχει προβλεφθεί για την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Αυτό το μέτρο στοχεύει στην άμεση κάλυψη των αναγκών στέγασης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις φλόγες.

Δηλώσεις του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε ότι «ένα σημαντικό βήμα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου κρατικής αρωγής για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου».

Ο κ. Κατσαφάδος προσέθεσε πως, ειδικά για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Τόνισε ότι «πρόκειται για μια σημαντική επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο η στήριξη της Πολιτείας να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους πολίτες που δοκιμάστηκαν».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η επιλογή της Πολιτείας είναι ξεκάθαρη: «λιγότερες καθυστερήσεις, ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική στήριξη».

Συνεργασία φορέων για την αποκατάσταση

Η διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών προχωρά με τη στενή συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων. Σε αυτή τη συνεργασία συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Επιπλέον, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Ο στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η ταχεία ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών, ώστε να παρασχεθεί έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες πολίτες.

Με πληροφορίες από: Reader