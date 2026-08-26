Σύλληψη στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας βρέθηκε με πάνω από 3 κιλά ηρωίνης

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησαν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στη σύλληψη ενός ημεδαπού στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας κατηγορείται για σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης, μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο και ένα χρηματικό ποσό.

Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση

Η σύλληψη του ημεδαπού αποτελεί το αποτέλεσμα μιας καλά οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία διεξήχθη από τα εξειδικευμένα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε ενδελεχή αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία αφορούσαν τη δράση του κατηγορούμενου στον τομέα των ναρκωτικών.

Οι πληροφορίες αυτές επικεντρώνονταν στην κατοχή και την αποθήκευση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηρωίνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, ο συλληφθείς είχε ως σκοπό την περαιτέρω διακίνηση αυτών των ουσιών εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράστη

Με βάση την κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκτέλεση της επιχείρησης, η οποία κορυφώθηκε με τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως επιβεβαιώθηκε από την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο ημεδαπός συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς φέρεται να εμπλέκεται ενεργά σε υποθέσεις που αφορούν την κατοχή και την προώθηση παράνομων ουσιών. Η δράση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ήταν καθοριστική για την εξάρθρωση αυτής της δραστηριότητας.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα

Μετά τη σύλληψη του άνδρα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε επιστάμενες έρευνες στην κατοικία του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών αυτών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και άλλα αντικείμενα που κρίθηκαν απαραίτητα για την τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη. Το συνολικό βάρος των κατασχεθέντων ναρκωτικών ανήλθε στα 3 κιλά και 38 γραμμάρια. Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο πιθανόν χρησιμοποιούνταν για τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τη διακίνηση των ναρκωτικών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Η πορεία της δικαστικής διαδικασίας

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, τις μαρτυρίες και τα κατασχεθέντα ευρήματα που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα και επιχείρηση.

Ο άνδρας, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Εκεί θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, σηματοδοτώντας την έναρξη της περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης και αντιμετώπισης της υπόθεσης της διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader