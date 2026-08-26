Δημοσίευμα από τη Σερβία για τον Πάντοβιτς και την Κηφισιά: Η πραγματικότητα

Ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στη Σερβία συνέδεσε την ομάδα της Κηφισιάς με τον ποδοσφαιριστή Μίλαν Πάντοβιτς, κάνοντας λόγο για επικείμενη μεταγραφή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν από τη σερβική πλευρά, η Κηφισιά αναμένει απάντηση από τον 24χρονο επιθετικό έως την Κυριακή, 30 Αυγούστου, μετά από φερόμενη συμφωνία δανεισμού με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, διαφέρει σημαντικά από αυτά που αναφέρθηκαν, καθώς δεν υπάρχει ενεργή διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή.

Το σερβικό δημοσίευμα για τον Μίλαν Πάντοβιτς

Η σερβική ιστοσελίδα «Mozzart» ήταν αυτή που αρχικά δημοσίευσε τις πληροφορίες σχετικά με το υποτιθέμενο ενδιαφέρον της Κηφισιάς για τον Μίλαν Πάντοβιτς. Το δημοσίευμα υποστήριζε με σαφήνεια ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του συλλόγου των Βορείων Προαστίων και του Παναθηναϊκού για τον δανεισμό του νεαρού επιθετικού.

Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι ανέφεραν ότι η μόνη εκκρεμότητα στην υπόθεση ήταν η τελική απάντηση του 24χρονου ποδοσφαιριστή, την οποία η Κηφισιά φέρεται να περίμενε με αγωνία μέχρι την Κυριακή, 30 Αυγούστου. Αυτή η πληροφορία δημιούργησε ένα κλίμα προσμονής γύρω από την πιθανή μετακίνηση του παίκτη.

Η πραγματικότητα σύμφωνα με το ρεπορτάζ

Παρά τα όσα αναγράφηκαν στο σερβικό δημοσίευμα, η πραγματική κατάσταση γύρω από την υπόθεση του Μίλαν Πάντοβιτς και της Κηφισιάς είναι διαφορετική και δεν ανταποκρίνεται στις πληροφορίες αυτές. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν υφίσταται ενεργή διαπραγμάτευση αυτή τη χρονική περίοδο, ούτε μεταξύ των δύο συλλόγων ούτε με τον ίδιο τον παίκτη.

Είχε υπάρξει μεν μια σχετική διερευνητική επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, της Κηφισιάς και του Τριφυλλιού, αλλά αυτή είχε λάβει χώρα αρκετά νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και δεν εξελίχθηκε σε κάποια επίσημη πρόταση ή διαπραγμάτευση.

Καμία ενεργή διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από το ρεπορτάζ, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία διαπραγμάτευση που να αφορά τον δανεισμό ή την ενδεχόμενη απόκτηση του Μίλαν Πάντοβιτς από την Κηφισιά. Αυτό ισχύει τόσο για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, δηλαδή του συλλόγου των Βορείων Προαστίων και του Παναθηναϊκού, όσο και για οποιαδήποτε επαφή απευθείας με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Κατά συνέπεια, δεν τίθεται κανένα θέμα προθεσμίας για την απάντηση του παίκτη, καθώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση σε εκκρεμότητα που να απαιτεί άμεση ανταπόκριση από την πλευρά του.

Το μέλλον του ποδοσφαιριστή

Ο Μίλαν Πάντοβιτς, ο 24χρονος επιθετικός, παραμένει εκτός των αγωνιστικών πλάνων του Παναθηναϊκού από την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αναζητά ενεργά την επόμενη επαγγελματική του στέγη, καθώς επιθυμεί να βρει μια ομάδα όπου θα έχει αγωνιστικό χρόνο.

Σύμφωνα με μια πηγή, η προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του εξωτερικού. Αυτή η επιλογή αποτελεί τον κύριο στόχο του ποδοσφαιριστή αυτή την περίοδο, καθώς εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές του για το μέλλον του στο ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta