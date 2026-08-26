Εξαφάνιση 31χρονου από το Ρέθυμνο: Συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ρεθύμνου, καθώς αναζητείται ο 31χρονος Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ, ο οποίος αγνοείται από το χωριό Πανόρμου Μυλοποτάμου. Η εξαφάνιση του νεαρού άνδρα έχει προκαλέσει ανησυχία, με την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να έχει ενεργοποιηθεί για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και την παροχή βοήθειας στην ανεύρεσή του.

Ο Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ φέρεται να αγνοείται από την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026, ενώ η ενημέρωση προς την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Η δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων κρίθηκε απαραίτητη κατόπιν σχετικού αιτήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η εξαφάνιση από το Πανόρμου Μυλοποτάμου

Η υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ ξεκίνησε από το χωριό Πανόρμου Μυλοποτάμου, μια περιοχή του Ρεθύμνου. Από τις 20 Αυγούστου 2026, ο νεαρός άνδρας δεν έχει δώσει σημεία ζωής, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και της οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η τελευταία φορά που εθεάθη ο Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ ήταν πριν από αρκετές ημέρες, με την ανησυχία να εντείνεται όσο περνούν οι ώρες και οι ημέρες χωρίς κάποιο νέο. Η κοινότητα του Πανορμού και οι οικείοι του βρίσκονται σε αγωνία, ελπίζοντας σε μια θετική εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισής του.

Η ενεργοποίηση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε επίσημα για την εξαφάνιση του 31χρονου άνδρα την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026. Αμέσως μετά την ενημέρωση και κατόπιν αιτήματος, η οργάνωση προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του αγνοούμενου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για περιπτώσεις αγνοούμενων ενηλίκων.

Η απόφαση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ ελήφθη καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη της οργάνωσης, ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο. Αυτή η εκτίμηση καθιστά την άμεση ανεύρεσή του ακόμα πιο επιτακτική και κρίσιμη.

Περιγραφή του αγνοούμενου

Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση του Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει δώσει στη δημοσιότητα τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Ο 31χρονος άνδρας έχει ύψος 1.75 μέτρα και είναι αδύνατος. Τα μαλλιά του είναι μαύρα, ενώ τα μάτια του έχουν καστανό χρώμα.

Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για οποιονδήποτε ενδεχομένως τον έχει δει ή έχει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του. Κάθε λεπτομέρεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών και την ασφαλή επιστροφή του.

Έκκληση για παροχή πληροφοριών

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη έχει δει τον Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνισή του, να επικοινωνήσει άμεσα. Η συνεργασία του κοινού είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς οι πληροφορίες μπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε πηγή.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας για να παράσχουν πληροφορίες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία παρέχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση και μπορεί να δεχτεί πληροφορίες από τους χρήστες.

Με πληροφορίες από: Topontiki