Τραγωδία στα Χανιά: Φέρεται να αυτοκτόνησε κρατούμενος μέσα στο αστυνομικό τμήμα

Τραγικό τέλος είχε σήμερα το μεσημέρι αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του εντός των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικό με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του. Παρά τις άμεσες προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, ο κρατούμενος κατέληξε.

Ο εντοπισμός και η άμεση κινητοποίηση

Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι, όταν αλλοδαπός κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στον χώρο των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων. Ο εντοπισμός έγινε από αστυνομικό υπηρεσίας, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο άνδρας είχε στον λαιμό του έναν αυτοσχέδιο βρόχο. Ο βρόχος αυτός φέρεται να είχε κατασκευαστεί από ένα κομμάτι ρουχισμού που ανήκε στον ίδιο τον κρατούμενο.

Μετά τον εντοπισμό, οι αστυνομικοί του τμήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον κρατούμενο. Παράλληλα, κλήθηκε αμέσως σταθμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα και τον διακόμισε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το ιστορικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος αλλοδαπός άνδρας είχε προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων νωρίτερα σήμερα, και συγκεκριμένα την 00:43 ώρα. Η προσαγωγή του έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων. Αρχικά, ο άνδρας είχε προσαχθεί ως ύποπτος για την τέλεση διαρρήξεων σε οχήματα, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για τέτοια περιστατικά στην περιοχή.

Ωστόσο, η κατάσταση εξελίχθηκε, καθώς ο άνδρας συνελήφθη λίγο αργότερα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής μήνυσης σε βάρος του. Η μήνυση αυτή υποβλήθηκε από έναν άλλο αλλοδαπό και αφορούσε την πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Η πράξη για την οποία κατηγορείτο ο κρατούμενος φέρεται να είχε τελεσθεί την προηγούμενη ημέρα, στις 25 Αυγούστου 2026, και συγκεκριμένα την 23:40 ώρα.

Οι ενέργειες των αρχών μετά το περιστατικό

Αμέσως μετά την τραγική κατάληξη του κρατούμενου, οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Παράλληλα, στον χώρο του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και να εξετάσει τις συνθήκες του θανάτου.

Σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης προέβη σε σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα με αυτήν την ενημέρωση, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Επιπλέον, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο των υπηρεσιακών διαδικασιών και πρωτοκόλλων που εφαρμόστηκαν κατά την κράτηση του αλλοδαπού, καθώς και στην πλήρη διαλεύκανση τυχόν ευθυνών ή παραλείψεων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Reader