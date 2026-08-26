Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγο και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την περιοχή της Ροδόπης, καθώς ένας άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά το μεσημέρι, με τον δράστη να επιχειρεί στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας πετρέλαιο.

Οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τον άνδρα σε κρίσιμη κατάσταση. Αμέσως μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο δράστης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ένας άνδρας, ηλικίας 53 ή 58 ετών, φέρεται να μαχαίρωσε την 44χρονη σύζυγό του, προκαλώντας τον θάνατό της. Η πράξη αυτή βύθισε στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Μετά τη δολοφονία της γυναίκας, ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Κατανάλωσε πετρέλαιο, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δώσει τέλος στη ζωή του. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στην εύρεσή του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες.

Η ταυτότητα του ζευγαριού και η οικογενειακή τους κατάσταση

Το ζευγάρι, που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της τραγωδίας, ήταν αλβανικής καταγωγής. Η 44χρονη γυναίκα και ο 53 ή 58 ετών άνδρας είχαν δημιουργήσει οικογένεια και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Αυτά περιλαμβάνουν δύο ενήλικα τέκνα, καθώς και ένα ανήλικο παιδί, ηλικίας μόλις 16 ετών.

Η οικογένεια αυτή πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του τραγικού συμβάντος, καθώς η μητέρα έχει χάσει τη ζωή της και ο πατέρας νοσηλεύεται, έχοντας επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Η κατάσταση των παιδιών, ιδίως του ανήλικου, προκαλεί προβληματισμό.

Προηγούμενο περιστατικό απειλής στο Ηράκλειο

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ζευγάρι απασχολεί τις αρχές. Το 2022, είχε καταγραφεί ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο είχε λάβει χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τότε, η 44χρονη γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της.

Η μήνυση αφορούσε απειλή από τον άνδρα προς τη σύζυγό του. Μετά την υποβολή της μήνυσης, ο άνδρας είχε συλληφθεί από τις αρχές. Στη συνέχεια, είχε οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την υπόθεση, όπου είχε δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του.

Η νοσηλεία του δράστη

Μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Ροδόπης. Εκεί, οι γιατροί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς η κατανάλωση πετρελαίου μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία.

Ο 53χρονος ή 58χρονος νοσηλεύεται υπό φρούρηση, δεδομένης της φύσης του εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki